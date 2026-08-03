Gobierno C-LM desmiente al Ayuntamiento de Talavera sobre la planta de biometano: "No existe proyecto prioritario"

El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez, en foto de archivo - JCCM

TOLEDO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, ha querido aclarar que "no hay declaración de proyecto prioritario y no hay expediente abierto relacionado con la planta de biometano de Talavera", en respuesta a las afirmaciones realizadas por el Ayuntamiento de la ciudad al respecto, que en voz del portavoz municipal, Jesús García-Barroso, ha asegurado que el Consistorio ha pedido formalmente suspender esa supuesta declaración de prioridad de este proyecto.

David Gómez ha mostrado su sorpresa ante dichas declaraciones: "No sé de dónde salen, no sé qué información o en qué documentación se basa para para realizarlas" ha considerado, Gómez, quien reprocha al Ayuntamiento que pretenda "alimentar esa ceremonia de la confusión en la que, respecto a las plantas de biometano, ha entrado el equipo de Gobierno de José Julián Gregorio".

El delegado de la Junta en Talavera ha aclarado que "una de las plantas que pretendía instalarse en Talavera cuando intentó ubicarse en otro municipio de la comarca solicitó esa declaración de proyecto prioritario" pero "ese expediente se archivó y actualmente no hay ningún expediente abierto en Talavera de la Reina", ha informado la Junta en nota de prensa.

Y, contradiciendo al portavoz, David Gómez ha asegurado que "es falso que haya una autorización ambiental integrada que esté aprobada" y ha insistido en que "estamos hablando de trámites muy reglados, con mucha seguridad jurídica, muy tasado por la ley y donde con una carta del alcalde los funcionarios no pueden detener un procedimiento administrativo".

También ha calificado de "falso" que el Gobierno municipal del PP de Talavera "no tenga información", porque "toda la información relativa a estos procedimientos, como ya he dicho otras veces, es pública y se cuelga en Internet".