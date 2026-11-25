La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, en la clausura del Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte. - JCCM

TOLEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha destacado que el Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte se consolida en su tercera edición como un espacio de encuentro, formación e intercambio de experiencias entre profesionales del ámbito deportivo y educativo.

En la clausura de este congreso, celebrado los días 23 y 24 de noviembre en la Residencia para Deportistas de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha en Alcázar de San Juan, Olmedo ha incidido en la importancia de contar con espacios de formación y reflexión que permitan conectar el conocimiento de los especialistas y la experiencia del deporte de alto nivel con la realidad cotidiana de los clubes deportivos, los centros educativos y las personas que practican deporte.

Asimismo, según informa el Gobierno regional, ha subrayado el interés generado por este congreso que ha tenido lista de espera para ocupar una de las 120 plazas ofertadas y ha indicado que la previsión es poder ampliar el número de plazas para la próxima edición.

El congreso, organizado por la Dirección General de Juventud y Deportes junto con el Centro Regional de Formación del Profesorado, cuenta con una programación estructurada en tres grandes bloques temáticos que dan respuesta a las necesidades de diferentes perfiles vinculados a la actividad física y el deporte.

El primero de ellos, celebrado durante la jornada del lunes, ha estado centrado en el liderazgo, la comunicación y la gestión de equipos, abordando cuestiones como la cohesión de los grupos, la confianza y el papel educativo de los entrenadores desde el deporte base.

Por su parte, la jornada del martes ha dedicado especial atención a la Educación Física en los centros educativos, con talleres prácticos sobre el entrenamiento de fuerza y resistencia, los juegos de alta intensidad y la aplicación de las nuevas tecnologías para evaluar el rendimiento físico.

El último bloque ha estado dedicado a los retos del deportista popular, con sesiones sobre la preparación de marchas cicloturistas, la planificación de maratones y el entrenamiento de fuerza en deportes de resistencia.

La viceconsejera del área ha puesto de manifiesto la calidad de los ponentes que cada año acuden a esta cita y el interés que suscita entre todas las personas que forman parte del ecosistema deportivo y ha añadido que todos ellos tienen un objetivo común "favorecer el intercambio de conocimientos y su aplicación práctica tanto en el vestuario como en las aulas y en la actividad deportiva cotidiana".