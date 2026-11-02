El Gobierno de C-LM destaca la creatividad de los jóvenes para acercar la Unión Europea a la sociedad

Archivo - La directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo. - JCCM - Archivo

TOLEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reconocido la creatividad y el trabajo del alumnado del IES Enrique de Arfe de Villacañas (Toledo), ganador de la categoría sénior del IV Concurso 'Celebramos el Día de Europa' 2026, por una original propuesta audiovisual en la que los estudiantes han reflexionado sobre la contribución de la Unión Europea al progreso y al bienestar de la ciudadanía.

Los ganadores, que cursaban 4º de ESO cuando elaboraron el vídeo, se encuentran actualmente en 1º de Bachillerato, según ha informado la Junta por nota de prensa.

La directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, y la directora general de Innovación Educativa y Centros, María Dolores Pérez Pintado han recibido a los ganadores.

Durante el encuentro, los alumnos y alumnas y sus profesores han podido compartir su experiencia y explicar el proceso de elaboración del vídeo.

En esta ocasión, los estudiantes han apostado por una propuesta especialmente original, llevando a la Unión Europea a juicio para analizar su contribución a la mejora de nuestro día a día.

A través de esta representación, el alumnado ha declarado a Europa "culpable de mejorar nuestras vidas", poniendo de manifiesto, de una forma creativa, los avances y las oportunidades que ha supuesto la pertenencia a la Unión Europea.

Durante el encuentro, Nazareth Rodrigo ha destacado la originalidad del trabajo presentado y "la capacidad de los estudiantes para abordar el proyecto europeo desde una perspectiva diferente".

En este sentido, ha señalado que han sabido "utilizar la creatividad para reflexionar sobre cuestiones que nos afectan directamente y demostrar que muchas de las oportunidades y derechos de los que disfrutamos hoy están estrechamente relacionados con nuestra pertenencia a la Unión Europea".

Asimismo, la directora general ha puesto en valor la importancia de fomentar entre las nuevas generaciones el conocimiento de las instituciones europeas y su capacidad para analizar el papel que desempeñan en la sociedad.

"Este tipo de iniciativas permiten que los jóvenes no sean únicamente receptores de información sobre Europa, sino que investiguen, reflexionen y construyan su propia visión sobre lo que significa formar parte de la Unión Europea", ha subrayado.

Por último, la directora general ha agradecido la implicación del profesorado y del alumnado del IES Enrique de Arfe, destacando el valor de las iniciativas educativas que favorecen el conocimiento del proyecto europeo mediante la participación, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo.