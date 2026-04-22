Gobierno de C-LM destaca los más de 15.000 espectadores de la muestra 'Lo que la ciudad esconde' en Toledo

Archivo - El Museo Arqueológico muestra 26 tablas policromadas halladas en Toledo en 2018 - MUSEO ARQUEOLÓGICO - Archivo

TOLEDO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha asistido a la mesa redonda 'Lo que la ciudad esconde: imágenes de la corte medieval en Toledo', un evento que ha tenido lugar en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y donde ha estado acompañada de la directora del Museo Arqueológico de Madrid, Isabel Izquierdo; entre otros.

En su intervención en el coloquio, Carmen Teresa Olemdo ha señalado que, desde su inauguración, el pasado 31 de marzo de 2026, han pasado por la exposición más de 15.000 personas. "Público, todo, que conecta este hallazgo toledano con el turismo proveniente de todos los rincones del mundo", ha sentenciado, según ha informado la Junta por nota de prensa.

La mesa redonda 'Lo que la ciudad esconde. Imágenes de la corte medieval de Toledo', se inscribe en el marco de una reflexión más amplia sobre la gestión, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico.

Este encuentro pone el foco en uno de los hallazgos más relevantes de la arqueología urbana reciente en Toledo: las tablas medievales descubiertas en 2018 en la calle Bajada del Pozo Amargo. La iniciativa no solo presenta un descubrimiento excepcional, sino que invita a repensar el papel del patrimonio como elemento vivo, capaz de conectar pasado y presente a través del conocimiento y la memoria compartida.

El hallazgo de estas 35 tablas policromadas, datadas entre los siglos XIII y XIV y vinculadas a los reinados de Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV, constituye una aportación fundamental para comprender el universo cultural y simbólico del Toledo medieval. Ocultas durante siglos como parte de la estructura de una vivienda, estas piezas conservaban un complejo programa iconográfico que abarca tres grandes ámbitos: la sabiduría, la corte y la guerra. Su recuperación no solo ha permitido rescatar un testimonio artístico de gran valor, sino también reconstruir aspectos esenciales de la vida intelectual, social y política de la época.

La conservación de este patrimonio se plantea, además, como una responsabilidad pública que exige compromiso sostenido.

En este sentido, ha puntualizado Olmedo, la inversión de más de cuatro millones de euros por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha en la última década refleja una política continuada orientada a la protección, restauración y difusión del legado histórico de Toledo. Actuaciones como la restauración de estas tablas, junto a excavaciones arqueológicas, mejoras en museos y adquisición de bienes culturales, evidencian que la protección del patrimonio no es una acción puntual, sino una estrategia a largo plazo vinculada a la identidad colectiva y al desarrollo cultural.

La exposición en el Museo Arqueológico Nacional, acompañada de actividades científicas, culturales y educativas, amplía el alcance de este proyecto y refuerza su dimensión pedagógica. En ella, conservar no se entiende como un acto pasivo, sino como un proceso activo de interpretación, transmisión y diálogo entre generaciones. Así, el patrimonio deja de ser un vestigio inmóvil del pasado para convertirse en una herramienta de comprensión del presente y en un legado que interpela a la sociedad sobre su responsabilidad hacia el futuro.