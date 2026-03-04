Gobierno de C-LM destaca el papel de la industria energética que proyecta la región al mundo

Visita de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, a la empresa Garoc, en Ciudad Real. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha visitado este miércoles la sede de la empresa Garoc, ubicada en Ciudad Real, donde ha destacado el papel de esta compañía en el desarrollo de infraestructuras energéticas y su proyección internacional desde la región.

Durante su visita, Franco ha puesto en valor la trayectoria de la empresa fundada en 2003 por Baldomero Ruiz, que comenzó su actividad en la capital ciudadrealeña y que hoy trabaja en proyectos energéticos tanto en España como en otros países, especialmente en Latinoamérica.

La consejera ha resaltado que Garoc está "jugando en la primera liga" junto a grandes compañías del sector energético, participando en la construcción de infraestructuras eléctricas de gran capacidad.

En este contexto, ha reconocido que muchas veces se desconocen ejemplos empresariales como este en la propia región, pese a su relevancia internacional. Según ha señalado, compañías como Garoc representan el talento y la capacidad industrial de Castilla-La Mancha y contribuyen a proyectar la imagen de la comunidad autónoma en el ámbito energético global.

Franco ha aprovechado la visita para subrayar el peso creciente de la industria en la economía regional. En este sentido, ha recordado que Castilla-La Mancha es actualmente la quinta comunidad autónoma en peso industrial sobre el PIB, y que el índice de producción industrial ha crecido un 12,4% en la última década, triplicando el comportamiento medio nacional.

Este avance, ha explicado, ha permitido que la región pase de ocupar el puesto 11 al sexto en el ranking nacional del índice de producción industrial desde 2015, un crecimiento que, según ha indicado, está estrechamente ligado al desarrollo energético y a la disponibilidad de infraestructuras para el suministro eléctrico.

La consejera también ha señalado que el crecimiento del consumo energético industrial sitúa a Castilla-La Mancha entre las comunidades con mejor comportamiento del país, lo que refuerza el atractivo de la región para nuevas inversiones industriales.

En este sentido, ha destacado la apuesta del Gobierno regional por el desarrollo de energías renovables y por atraer proyectos empresariales ligados al sector energético.

Por su parte, el fundador de Garoc, Baldomero Ruiz, ha explicado que la empresa nació en 2003 en Ciudad Real y mantiene su base en la capital, desde donde desarrolla proyectos de líneas eléctricas y subestaciones de muy alta tensión.

Actualmente cuenta con alrededor de 200 trabajadores en España, mientras que en Latinoamérica puede alcanzar entre 500 y 700 empleados en determinados proyectos.

En la visita también ha participado el CEO de Iberdrola Renovables, Julio Castro, quien ha destacado el papel de empresas como Garoc en el desarrollo de la red eléctrica necesaria para integrar las energías renovables. Según ha explicado, proyectos eólicos, fotovoltaicos o de almacenamiento energético necesitan conectarse a la red mediante subestaciones y líneas de alta tensión, infraestructuras en las que colaboran con compañías especializadas como la empresa ciudadrealeña.

Castro ha señalado que Iberdrola desarrolla actualmente distintos proyectos renovables en Castilla-La Mancha, incluyendo instalaciones fotovoltaicas en varias provincias y sistemas de almacenamiento energético mediante baterías en Cuenca, y ha subrayado la importancia de contar con proveedores locales para la ejecución de estas infraestructuras.