El Gobierno de C-LM destinará 90,9 millones de euros en 2026 a infraestructuras hidráulicas de la región

TOLEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar cerca de 90,9 millones de euros para las infraestructuras hidráulicas de la región dirigidas al abastecimiento y a la depuración de las aguas residuales, tal y como se ha aprobado en el Consejo de Administración de la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (IACLM).

Así lo ha asegurado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha presidido la reunión del Consejo de Administración de IACLM, en la que han estado presentes la directora de la Agencia del Agua, Montserrat Muro, y el director gerente de IACLM, Rubén Sobrino, según ha informado la Junta en nota de prensa. Gómez ha destacado que esta planificación permitirá seguir gestionando y manteniendo las infraestructuras existentes, "además de impulsar nuevas actuaciones estratégicas en materia de abastecimiento y depuración de aguas en toda la región".

En la misma línea, ha señalado que "desde el Gobierno de Castilla La Mancha estamos haciendo todo lo posible precisamente para mejorar la gestión estructural del ciclo integral del agua de los municipios de la región y, por lo tanto, de todos los ciudadanos". Por ello, se han destinado 25 millones de euros a un total de 17 nuevas actuaciones, a las que se suman las que continuarán con su construcción tras la licitación y las que finalizarán en 2026.

En concreto se ha referido a los once sistemas de abastecimiento que gestiona Infraestructuras de Castilla-La Mancha, entre los que se incluye el sistema de Llanura Manchega cuyas obras de construcción del nuevo ramal de Campo de Calatrava están próximas a iniciarse, además de la mejora de los sistemas de abastecimiento de La Muela y Jadraque.

MEJORA DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE DEPURACIÓN

También en abastecimiento, se contemplan, según ha señalado Mercedes Gómez, además del telecontrol de los sistemas de Tajuña y Bornova en Guadalajara con cargo a los 7,9 millones de euros de los fondos del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, mejoras en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del sistema de Girasol, del depósito de Palomarejos, del abastecimiento a Torrenueva y Castellar de Santiago y las obras de renovación de los colectores de Alamillo, Anchuras o Brazatortas.

La consejera se ha referido a las nuevas depuradoras que están en proyección para 2026 en las provincias de Cuenca, Toledo y Ciudad Real, como es el caso de como las nuevas depuradoras de Tarancón, Torrenueva, El Robledo, Cobisa, Argés, Sonseca y Pedro Muñoz y las siete que saldrán a licitación como es el caso de La Gineta, Mahora, La Guardia, Recas, Seseña Viejo, La Puebla de Almoradiel y la Villa de Don Fadrique

Igualmente ha indicado que se prevé finalizar y poner en marcha once infraestructuras de depuración para el correcto tratamiento de aguas residuales como en Tobarra, Alcaraz y San Pedro en la provincia de Albacete; San Clemente-El Provencio en la provincia de Cuenca; Uceda (núcleo, Fase I y Fase IV), Brihuega y Chiloeches en la provincia de Guadalajara y Villanueva de Alcardete, Quero y El Toboso y Los Yébenes en la provincia de Toledo.

INFRAESTRUCTURAS PARA GARANTIZAR AGUA DE CALIDAD Y EN CANTIDAD

La titular de Desarrollo Sostenible ha señalado que, durante 2026, Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha va a continuar prestando servicio de depuración de aguas residuales a 257 municipios en Castilla-La Mancha para 554.000 habitantes.

Al igual que el abastecimiento de agua potable en alta para 238 municipios con la gestión de once sistemas de abastecimiento, lo que supone suministrar agua en cantidad y calidad para 720.713 habitantes.

Con ello, la consejera ha subrayado el firme compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con el apoyo a los pequeños municipios, especialmente aquellos que, por su menor tamaño o capacidad económica, encuentran mayores dificultades para afrontar por sí mismos la gestión de infraestructuras hidráulicas complejas.