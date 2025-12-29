Gobierno C-LM lanza un itinerario formativo específico de convivencia y valores democráticos dirigido a los docentes. - JCCM

TOLEDO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lanzado un itinerario formativo específico de convivencia y valores democráticos dirigido a los docentes de la región, tal y como ha explicado la directora general de Inclusión Educativa y Programas, Marian Marchante.

A este respecto, ha indicado también que esta formación estaba dirigida a 150 docentes, pero ha generado un alto interés y se ha ampliado hasta las 400 plazas con el objetivo de seguir llevándolo a cabo en otras ediciones.

La directora general de Inclusión Educativa y Programas ha resaltado que este curso tiene como finalidad que el profesorado adquiera competencias para implementar un entorno escolar basado en la igualdad, la inclusión, el respeto, la justicia, la corresponsabilidad, la tolerancia, la libertad, la no discriminación, ha informado la Junta en nota de prensa.

Asimismo, ha añadido que lo que se pretende es establecer mecanismos de colaboración con la comunidad educativa para contribuir a un espacio educativo seguro y favorecer el compromiso ético de todo el alumnado en la sociedad.

Marian Marchante ha subrayado que la próxima publicación del Decreto de Convivencia supone "un paso decisivo para consolidar entornos seguros e inclusivos" y por ello se quiere reforzar esa formación continua del profesorado de tal forma que tengan "estrategias de mediación, gestión emocional y prevención del acoso y ciberacoso".