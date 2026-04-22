Gobierno C-LM manifiesta su disposición a colaborar con Cecam para evitar situaciones de absentismo

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha subrayado que su "disposición, por supuesto, es la colaboración", después de que el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, haya desvelado que este mes habrá una reunión entre ambas partes con el fin de tratar el "problema" del absentismo.

Así lo ha indicado este miércoles la consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, preguntada por esta cita, tras dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

En este contexto, Padilla ha recordado que hace algo más de un mes se firmó un acuerdo de colaboración entre el Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha y las mutuas "para ayudar a que las situaciones de baja por enfermedad pudieran tratarse de forma más ágil y de alguna manera también colaborar y ayudar a evitar situaciones de absentismo que a veces se producían por los retrasos en las revisiones o en las altas".

En referencia a ese acuerdo con las mutuas, que no conllevaba ningún coste, ha dicho que "se está trabajando bien" aunque "siempre todo es mejorable".