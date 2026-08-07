Gobierno C-LM perfila con el tejido económico y laboral las ayudas a los sectores afectados por el incendio de La Mierla

Reunión del Gobierno regional con el tejido económico y laboral la definición de las ayudas a los sectores afectados por el incendio de La Mierla. - JCCM

GUADALAJARA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mantenido una reunión de trabajo con representantes del tejido económico y laboral de las zonas afectadas por el incendio de La Mierla para compartir con los agentes sociales la definición de las líneas de ayuda que se dirigirán a los sectores económicos afectados por el fuego, y que formarán parte del Plan de Recuperación de la Sierra Norte que está elaborando el Ejecutivo autonómico.

En la reunión, que según informa el Gobierno regional se ha desarrollado de manera telemática, se han puesto sobre la mesa las principales líneas sobre las que trabaja el Ejecutivo en el marco de este Plan, para el tejido económico, empresarial y laboral de la comarca que ha visto afectada su actividad a causa del fuego en la Sierra Norte de Guadalajara.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico trabaja para la puesta en marcha de diferentes líneas, tanto en el ámbito de las ayudas directas como del acceso a la financiación a través de las herramientas públicas, para el conjunto del tejido empresarial afectado por el incendio de La Mierla; al tiempo que está diseñando medidas específicas también para el sector turístico, que ha visto afectada su actividad enfrentándose a la cancelación de reservas.

Este encuentro, al igual que el que se ha celebrado esta misma semana con agricultores y ganaderos de las zonas afectadas por el incendio, se enmarca en los trabajos para la elaboración y puesta en marcha del Plan de Recuperación de la Sierra Norte que están siendo coordinados por el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, quien durante las últimas semanas ha mantenido distintas reuniones con las administraciones, los ayuntamientos y los sectores económicos y sociales afectados.