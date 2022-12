Gobierno C-LM pide a PP desbloquear las instituciones y respetar la soberanía nacional como "máximo poder del Estado"

TOLEDO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido "sentido común" y se ha dirigido al PP con una petición para desbloquear instituciones como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, así como respetar la composición del arco parlamentario nacional elegido por soberanía nacional que, "nos convenga o no el resultado de las elecciones, es el máximo poder del estado".

Así se ha pronunciado la portavoz del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, tras ser preguntada por una valoración del fallo del Tribunal Constitucional de este lunes, respecto al que , en primer lugar, ha hecho una llamada a la serenidad, al creer que hay "demasiado ruido político" y una crisis institucional "que no se puede solucionar con más ruido".

"Se tiene que solucionar con serenidad, cabeza, diálogo y respeto a quien no piensa como tú", ha esgrimido Fernández, quien ha recordado que el origen de esta crisis se debe "a una minoría parlamentaria que ha decidido no acatar el resultado de las elecciones", en referencia a los 'populares'.

Y es que, a su juicio, "por eso hemos llegado a esta situación", por lo que ha vuelto a apelar a "la serenidad, a la tranquilidad, al diálogo y sobre todo a la responsabilidad, porque hay que desbloquear y hay cosas que deben estar por encima de todos nosotros, como la Constitución".

Bajo el punto de vista de la portavoz castellanomanchega, "no nos vale de nada rompernos el pecho siendo los mejores patriotas para cuando llega el momento no cumplir la Carta Magna", por lo que se ha reiterado en la petición de desbloquear la situación creyendo que el PP "tiene una gran responsabilidad", aunque ha apuntado que el esfuerzo "lo tiene que hacer todo el arco parlamentario incluyendo al Gobierno nacional".

Por eso, no ha dudado en asegurar que la ciudadanía está "estupefacta". "La ciudadanía no se merece estarlo y pensar que dependiendo de quien conforme un determinando órgano, la resolución puede ser una u otra, y no le hacemos un favor ni a la democracia ni a la ciudadanía", ha insistido Fernández.

De esta forma ha concluido su intervención volviendo a pedir "sentido común" y se ha dirigido a los 'populares' para insistirles en el desbloqueo "porque las instituciones son más grandes que nosotros y la soberanía nacional, nos convenga o no el resultado electoral, es el máximo poder del Estado", ha zanjado. Por último, ha subrayado que "todos" tienen que hacer una reflexión.

DIEZ AÑOS DE LA ELIMINACIÓN DEL SALARIO A DIPUTADOS

También en materia institucional, Fernández ha ofrecido tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno una reflexión sobre "una efeméride que cumple hoy diez años", y es la de la eliminación del salario a los diputados de las Cortes regionales que llevó a cabo la expresidenta Maria Dolores de Cospedal.

"Hoy celebramos que se vayan a aprobar unos presupuestos entre este martes y mañana, que se están debatiendo en la Cámara regional y unos presupuestos de la Junta de Castilla-La Mancha en los que la oposición puede ejercer como oposición".

Tal y como ha recordado Fernández, esta puede gozar hoy en día "se su dedicación exclusiva, y puede hacer su tarea de control al Gobierno autonómico, lo que garantiza que en la región exista calidad democrática".

"Hace diez años esto se vino abajo por una decisión unilateral de Cospedal y hoy la oposición tiene mejores condiciones para hacer su tarea y eso es garantizar una democracia saludable en Castilla-La Mancha", ha aseverado Fernández, por lo que ha esperado "no tener que retrotraernos a tiempos pasados que nos trajo muchos disgustos, y aunque éste para la ciudadanía sea menor, también tiene mucha importancia", ha concluido.