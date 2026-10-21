El Gobierno de C-LM publica el pliego de condiciones para la explotación de la Ciudad del Cine

La portavoz del Gobierno de C-LM, Esther Padilla. - JCCM

TOLEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado el 'Pliego de Cláusulas que han de regir el procedimiento de adjudicación y las condiciones de ejecución de la Concesión para la explotación del Hub Audiovisual de Castilla-La Mancha' en la Ciudad del Cine de Toledo.

La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha indicado que "ahora sacamos el pliego de condiciones para la cesión del espacio y para su explotación durante 50 años, con la posibilidad de prorrogarlo otros 25", a lo que ha añadido que se hará por procedimiento de concurrencia, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El otorgamiento de dicha cesión se fundamenta en razones de interés social y estratégico, por cuanto el proyecto contribuye a impulsar el ecosistema audiovisual regional, impulsar la actividad económica vinculada al sector, generar empleo directo e indirecto, impulsar la formación especializada, revalorizar un espacio público mediante un uso cultural y tecnológico de interés general y fortalecer la posición de Castilla-La Mancha como destino audiovisual.

Padilla ha recordado que se han invertido cerca de ocho millones de euros en este proyecto, concretamente en las obras de acondicionamiento general del recinto del parque de Polvorines, la urbanización básica y la consolidación estructural. "Ahora avanzamos con la siguiente fase, la selección de la empresa, que deberá desarrollar una serie de inversiones en este espacio, como la adaptación de los edificios y los espacios, dotarlos de equipamiento y ponerlos en funcionamiento".

Un aspecto que tener muy en cuenta y que ha destacado la portavoz del Ejecutivo es que se exige compatibilizar la actividad del hub con el uso público de las zonas verdes, "algo que hemos tenido muy en cuenta en la redacción de las condiciones", ha dicho, publica el 'Pliego de Cláusulas que han de regir el procedimiento de adjudicación y las condiciones de ejecución de la Concesión para la explotación del Hub Audiovisual de Castilla-La Mancha'.así como "mantener los accesos y el tránsito por el camino público".

En palabras de la consejera Portavoz, "la publicación de este pliego abre una nueva etapa para el desarrollo de un polo audiovisual que conecte empresas, profesionales y el talento de Castilla-La Mancha".

NUEVOS FONDOS PARA EL FUTURO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO Y DISEÑO

Por otro lado, la consejera Portavoz ha informado de dos nuevos acuerdos adoptados en el último Consejo de Gobierno y que suponen la llegada de nuevos fondos para el futuro Museo de Arte Contemporáneo y Diseño de Castilla-La Mancha.

Padilla ha informado de la donación de obras de Andrés Rábago, más conocido como 'El Roto', a la Comunidad Autónoma. "Se trata de 301 obras, entre dibujos y óleos, valoradas en más de dos millones de euros", ha señalado. Precisamente, la consejera ha adelantado que mañana se firmará el convenio para aceptar esa donación entre el presidente de Castilla-La Mancha y el propio Andrés Rábago.

En opinión de la portavoz del Ejecutivo, "es una suerte poder disfrutar de la obra de un creador cuya obra gráfica ha acompañado durante décadas la vida pública de nuestro país, con una mirada independiente, crítica, contemporánea y muy comprometida".

Asimismo, ha insistido en que "será una colección pública para que pueda ser disfrutada, estudiada y conservada como merece". "Y lo hará en el futuro Museo de Arte Contemporáneo y Diseño de Castilla-La Mancha, que estará ubicado en el antiguo convento de Santa Fe", ha añadido.

Pero, además, la responsable autonómica ha dado a conocer que "el Consejo de Gobierno ha aprobado la firma de un contrato para el depósito temporal de un conjunto de obras de arte de la Colección Entrecanales".

Se trata de un conjunto de obras de arte contemporáneo de extraordinario interés artístico, histórico y cultural, que pertenecen Juan Entrecanales de Azcárate. En concreto, ha informado Padilla, "serán 62 obras de artistas españoles contemporáneos de la talla de José Manuel Ballester, Carmen Calvo, Luis Feito o Isabel Muñoz".

Padilla ha terminado su intervención agradeciendo a sus artífices la generosidad por confiar en Castilla-La Mancha para su conservación y exposición, así como para poder disfrutar de ellas.