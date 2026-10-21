Hugo de la Riva, la Espiga de Oro y Clara Serrano, entre los reconocidos con las Medallas al Mérito Cultural de C-LM

Archivo - El director, guionista y productor de Alcázar de San Juan Hugo de la Riva. - CORTO CORTISMO - Archivo

TOLEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado a conocer las personas, entidades y proyectos que recibirán las Medallas al Mérito Cultural de la región, unos galardones que reconocen trayectorias y aportaciones destacadas en ámbitos como la música, la literatura, el cine, las artes escénicas, la conservación del patrimonio, la investigación y la inclusión cultural.

Así lo ha anunciado la consejera Portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, quien ha informado de que la ceremonia de entrega se celebrará el próximo martes, 27 de octubre, a las 18.00 horas, en el Teatro Palenque de Talavera de la Reina, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Padilla ha destacado la diversidad de los perfiles reconocidos en esta edición, que incluyen desde jóvenes artistas que comienzan a abrirse camino hasta profesionales y colectivos que llevan décadas dedicados a transmitir conocimientos, conservar la memoria colectiva y despertar vocaciones culturales.

La Mención Especial de esta edición recae en Teresa Ases y Carlos Iglesias, de 'Somos Vértice', en Albacete, por su labor para acercar la creación contemporánea a los municipios y abrir espacios de participación al talento joven. Entre sus iniciativas, destaca 'Alumbra', que combina arte, educación y territorio para favorecer el encuentro entre creadores y ciudadanía, especialmente en el medio rural.

Por otro lado, la Medalla a la Cultura Joven reconoce a Clara Serrano Esteban, de Cuenca, una artista de 26 años que desarrolla su trayectoria en cuatro disciplinas: interpretación, piano, composición y canto. Entre sus trabajos figura su participación en montajes como Constelaciones, dirigido por Sergio Peris-Mencheta, que la sitúan entre las jóvenes promesas de las artes escénicas.

En la categoría de Rehabilitación y Difusión del Patrimonio Material, el Ejecutivo autonómico ha distinguido las pinturas murales de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Cardenete (Cuenca), un conjunto artístico que forma parte de la identidad y la historia del municipio.

Padilla ha explicado que la celebración de los 250 años de su creación ha permitido reunir de nuevo a los vecinos alrededor de distintas actividades culturales, especialmente relacionadas con la música y la historia, y poner de relieve el vínculo entre el patrimonio y la vida de los pueblos.

La Medalla al Mérito Cultural en Conservación y Difusión del Patrimonio Inmaterial corresponde al Grupo Folclórico La Abuela Santa Ana, de Albacete, integrado por 50 personas que, desde 1987, trabajan en la recuperación y transmisión de bailes, canciones e indumentarias tradicionales. La consejera ha resaltado el valor de este trabajo para que las manifestaciones culturales heredadas de generaciones anteriores sigan encontrando personas dispuestas a aprenderlas y compartirlas.

Por su parte, la Medalla al Mérito Cultural en Investigación del Patrimonio Cultural distingue al Instituto de Estudios Albacetenses 'Don Juan Manuel', por casi medio siglo de dedicación al estudio y la difusión del patrimonio de la provincia.

La portavoz ha puesto en valor la importancia de esta labor investigadora, que contribuye a ampliar el conocimiento sobre la historia y a conservar la memoria de quienes precedieron a las generaciones actuales.

DEL ARTE URBANO A LA CREACIÓN DIGITAL

La Medalla al Mérito Cultural en Artes Plásticas recae en Daniel Ferrer y Beatriz Clemente, impulsores de 'Take Art Way' y 'Torrijos Más Allá de la Pared', en Torrijos (Toledo). A través de estos proyectos, ambos creadores han trasladado el arte a las fachadas y espacios públicos del municipio, convirtiendo sus calles en una galería al aire libre y acercando la creación artística a los vecinos en su vida cotidiana.

En la categoría de Arte Digital, el reconocimiento es para Kike Aspano, de Toledo, cuya vocación artística nació en el laboratorio fotográfico de su padre. Su formación en Arquitectura y Urbanismo ha dado lugar a una obra en la que combina la precisión de las formas con una mirada sensible sobre las personas y los espacios que habitan.

EL TEATRO, LA DANZA Y EL CINE

En las Artes Escénicas, el Gobierno regional ha reconocido dos iniciativas que contribuyen, desde ámbitos diferentes, a la difusión del teatro y la formación artística. La primera es la Muestra Nacional de Teatro Espiga de Oro, de Azuqueca de Henares (Guadalajara), que lleva más de cuatro décadas acercando producciones teatrales de toda España a su público. Durante este tiempo, la muestra se ha consolidado como una cita cultural compartida por distintas generaciones de espectadores y ha contribuido a despertar nuevas vocaciones.

La segunda distinción corresponde a la Escuela de Baile Adae Alma, de Talavera de la Reina (Toledo), fundada por Lucía Quintas en 2014. Su actividad combina la formación en danza con la producción de musicales y espectáculos propios, y ofrece al alumnado un espacio para desarrollar sus capacidades artísticas y adquirir confianza sobre el escenario.

Por su parte, la Medalla al Mérito Cultural en Cine distingue a Hugo de la Riva, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), director, guionista y productor que descubrió desde niño su vocación por contar historias a través de las imágenes. Su trayectoria profesional se desarrolla entre el cine y la publicidad, dos ámbitos en los que ha explorado diferentes posibilidades narrativas del lenguaje audiovisual.

LA MÚSICA, LA LITERATURA Y EL FOMENTO DE LA LECTURA

La Medalla al Mérito Cultural en Música reconoce a la Joven Orquesta de Cuenca, una formación creada en 1991 por cuyos atriles han pasado distintas generaciones de intérpretes. Además de su labor formativa, la orquesta ha llevado su talento a escenarios de España y Europa y ha participado en iniciativas singulares, como una colaboración con Alejandro Sanz durante la pandemia.

En la categoría de Creación Literaria y Edición, el galardonado es Antonio Rubio, natural de El Puente del Arzobispo (Toledo), maestro y poeta que ha dedicado cuatro décadas a acercar la literatura a la infancia. La portavoz ha recordado que Rubio ha sido reconocido con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2026.

La Medalla al Mérito Cultural en Fomento de la Lectura distingue a los clubes de lectura de la Biblioteca Pública de Guadalajara, pioneros en promover la lectura como una experiencia compartida.

En la categoría de Cómic y Artes Gráficas, la medalla recae en Irene Márquez, de Valdepeñas (Ciudad Real), creadora reconocida por su humor negro, su irreverencia y su mirada crítica sobre la realidad. Colaboradora de la revista El Jueves, fue distinguida con el Premio El Ojo Crítico en 2025 y con el Premio Nacional del Cómic en 2026.

EL MECENAZGO Y LA CULTURA COMO ESPACIO DE INCLUSIÓN

La Medalla al Mérito Cultural en Mecenazgo y Promoción de la Cultura reconoce a Chemo Liconsa, laboratorio farmacéutico de Guadalajara perteneciente al grupo Insud Pharma, por su colaboración en el desarrollo de iniciativas culturales en la provincia.

Por otro lado, la Medalla al Mérito Cultural en Proyectos Culturales Inclusivos (Derechos Culturales) distingue a la Escuela de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria de Guadalajara y a su revista digital La Pecera.

Finalmente, la Medalla al Mérito Cultural en Cultura y Memoria reconoce a título póstumo al pintor y grabador José García Ortega, natural de Arroba de los Montes (Ciudad Real), cuya trayectoria artística estuvo marcada por su experiencia en prisión y en el exilio. Impulsor de Estampa Popular, desarrolló una obra comprometida con la libertad y la denuncia de las injusticias sociales, que constituye un testimonio artístico de los conflictos y las luchas de su tiempo.