Gobierno C-LM, "sorprendido" de que se sigan aprobando nuevos trasvases al Levante cuando el canal está en obras

Archivo - El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro - JCCM - Archivo

CUENCA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha mostrado "sorprendido" de que se sigan aprobando nuevos trasvases al Levante cuando el canal está en obras, ante la reunión de la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura programada para este martes, en la que previsiblemente se aprobará una nueva derivación de agua al Levante.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha mostrado su sorpresa de que "incluso sin estar operativo el canal, se siga hablando de nuevos trasvases".

En cualquier caso, a preguntas de los medios de comunicación antes de un acto de ONU Habitat en Cuenca, Guijarro ha reiterado que le gustaría que se hubiesen desarrollado las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, en la línea de varias sentencias del Tribunal Supremo.

"Desgraciadamente va a terminar esta legislatura y eso no va a ser una realidad y quedará pendiente", ha lamentado Guijarro, al tiempo que ha añadido que "sea cual sea el nuevo Gobierno de España" desde el Gobierno de Castilla y de Mancha van a seguir defendiendo la misma postura: "que haya unas nuevas reglas de explotación que den respuesta al cumplimiento de esas sentencias", ha insistido el dirigente regional.