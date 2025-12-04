El Gobierno de C-LM tranquiliza ante la peste porcina, amparándose en la "profesionalización" del sector

Un miembro de la UME desinfectan vehiculos, durante la presentación de los medios de la UME para el control de la peste porcina, a 2 de diciembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

ALBACETE 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganedería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha defendido que la seguridad alimentaria y la seguridad sanitaria en las explotaciones porcinas es máxima y que el sector del está muy profesionalizado y trabaja de la mano de las administraciones para evitar cualquier problema de dispersión de la enfermedad.

Así lo ha indicado en el acto de firma de contratos impulsados por el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel que ha tenido lugar este jueves en El Ballestero, desde donde ha mandado un mensaje de tranquilidad para la alimentación que produce el sector del porcino, porque "es totalmente sana para los consumidores y no tiene ningún tipo de afección".

En cuanto a lo abordado en el Consejo Consultivo de este miércoles, según informa el Ejecutivo regional, ha indicado que hubo "una voz unánime de apoyo y de respaldo, primero a las labores de coordinación y de gestión que se están realizando en Cataluña, donde todos los consejeros pusisdmos en valor la prontitud y la gestión que se está realizando, incluso en el trabajo conjunto interadministrativo".

"Por otro lado, un apoyo a que todos trabajemos en la línea de futuro para implementar la generación de medidas de bioseguridad y evitar la dispersión de la enfermedad, puesto que es muy peligrosa, una enfermedad que hace 30 años que no conocíamos en nuestro país y que puede tener unas repercusiones importantísimas económicamente hablando dentro del sector del porcino".

Junto a esta cuestión, ministro, consejeros y consejeras abordaron la situación de la comercialización. Al respecto, Julián Martínez Lizán ha explicado que se aclaró la existencia de una zona delimitada de 20 kilómetros alrededor del foco, en la que hay cinco explotaciones, "que son las que mayor problema pueden tener a la hora de comercializar y sobre todo de exportar".

Aunque también ha subrayado que "quedó la tranquilidad de que, en todo el contexto global mundial, solo dos países, México y Japón, son los que no aceptan porcino ya en este momento de ningún territorio de España, incluida Castilla-La Mancha, pero el resto de los países aceptan la regionalización".

En ese sentido, ha asegurado que las comunidades autónomas han agradecido el trabajo realizado por el Ministerio para firmar esos convenios, sobre todo con China, "que es el gran comprador de productos de porcino en Castilla-La Mancha".