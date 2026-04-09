Gobierno de Page ve "ofensivo" que Bendodo pida agua para el Levante en Castilla-La Mancha y cuestiona a Núñez

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, en Ciudad Real - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO

CIUDAD REAL 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha tachado de "ofensivas" las declaraciones realizadas este miércoles por el vicesecretario nacional del Partido Popular, Elías Bendodo, durante su visita a Talavera de la Reina, desde donde defendió la derivación de recursos hídricos del Tajo hacia el Levante.

Así de contundente se ha mostrado, a preguntas de los periodistas un día después de las palabras de Bendodo, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, quien ha considerado "absolutamente incomprensible" que un dirigente nacional acuda a Castilla-La Mancha a "decirnos que la prioridad del agua tiene que ser para la Comunidad Valenciana".

Desde Ciudad Real en un acto de CCOO, Caballero ha asegurado que las palabras de Bendodo suponen un agravio no sólo para el Gobierno de Castilla-La Mancha, sino para el conjunto de la ciudadanía y de las fuerzas políticas de Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha insistido en que se trata de unas declaraciones "muy ofensivas para Castilla-La Mancha, para todos sus ciudadanos", con independencia de ideologías o siglas.

En este sentido, el vicepresidente segundo ha puesto el foco en la presencia del presidente regional del PP, Paco Núñez, durante las palabras de Bendodo, y ha cuestionado su actitud al no desmarcarse del mensaje trasladado por el dirigente nacional.

A su juicio, Núñez debería "plantearse si representa los intereses de esta región" o si responde exclusivamente a los de su partido a nivel nacional.

En este contexto, ha criticado que el PP mantenga un discurso que, en su opinión, prioriza los intereses hídricos del Levante frente a los de Castilla-La Mancha.

Caballero ha subrayado que el agua es un recurso "imprescindible" para la región, estrechamente vinculado a su economía y, en particular, al sector agrícola, y ha garantizado que el Ejecutivo autonómico lo defenderá "con uñas y dientes".

En esta línea, ha advertido de que esa defensa se ejercerá "si es necesario contra el Gobierno de España y por supuesto también contra el Partido Popular", al tiempo que ha acusado a esta formación de "empeñarse en despreciar esta tierra" con posicionamientos como el expresado por Bendodo.