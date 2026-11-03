El Gobierno regional autoriza actuaciones de emergencia para el abastecimiento de municipios del río Pusa

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, informa en rueda de prensa sobre asuntos abordados en el Consejo de Gobierno relacionados con su departamento - JCCM

TOLEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional está colaborando estrechamente con la Mancomunidad del Pusa debido a las dificultades que están atravesando los municipios de la provincia de Toledo que la integran en materia de abastecimiento de agua.

Por este motivo, el Consejo de Gobierno, ha llevado a cabo la autorización de un gasto de 100.000 euros para actuaciones de emergencia en la zona.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha detallado este martes que ese dinero será para sufragar el gasto de los camiones cisterna que durante el verano ha movilizado el Ejecutivo para aliviar la escasez de agua en la comarca, sobre todo, en cuatro pueblos que no tenían alternativa de abastecimiento al embalse, como son San Martín de Pusa, Espinoso del Rey, Santa Ana de Pusa y Retamoso.

Gómez ha reconocido que es "una situación que nos preocupa y a la que estamos prestando especial atención", siempre en colaboración con los ayuntamientos afectados y la Mancomunidad del Pusa.

"Las actuaciones que estamos realizando han tenido por objeto asegurar el abastecimiento de agua apta para el consumo humano mediante medidas extraordinarias de emergencia, ante la grave escasez de recursos y el riesgo para la salud pública derivado de la falta de disponibilidad de agua potable para la población afectada", ha señalado.

La Mancomunidad del río Pusa la conforman 10 municipios de la provincia de Toledo, y presta servicio a unos 10.200 vecinos de esta comarca cuya agua les llega del embalse del Pusa, en Los Navalucillos.

Como ha insistido la consejera, la respuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha frente a la crisis de abastecimiento de la Mancomunidad del Pusa "ha combinado medidas inmediatas de emergencia y actuaciones estructurales destinadas a mejorar la garantía futura de suministro".

La titular de Desarrollo Sostenible ha informado de que "se han promovido actuaciones de emergencia para garantizar el abastecimiento mediante depósitos portátiles y cisternas a través de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha".

También, ha continuado, "se ha mantenido hasta mediados del mes de octubre el apoyo del dispositivo INFOCAM, que ha permitido trasladar desde puntos de captación hasta los depósitos municipales 2,3 millones de litros de agua mientras se desarrollan estas actuaciones de emergencia", se ha ejecutado la conexión de un pozo como alternativa en Santa Ana de Pusa, operativo desde el 14 de septiembre de 2026 y nuevos sondeos en San Martín de Pusa y Retamoso de la Jara.

UNA ACTUACIÓN INTEGRAL

En palabras de Gómez, "todo ello configura una actuación integral orientada tanto a garantizar el suministro inmediato a los 1.500 vecinos del Pusa de los cuatro municipios sin alternativas, como incorporar recursos alternativos permanentes que permitan reducir la dependencia del sistema mancomunado y reforzar la seguridad hídrica de la comarca a medio y largo plazo".

El conjunto de las actuaciones destinadas a la ejecución y equipamiento de los nuevos sondeos supera los 329.000 euros, incluyendo las actuaciones correspondientes a San Martín de Pusa, Retamoso de la Jara y Santa Ana de Pusa. Estas actuaciones cuentan con cofinanciación del Programa FEDER de Castilla-La Mancha 2021-2027.

La consejera ha querido dejar claro que "todas las actuaciones se están desarrollando en coordinación con los ayuntamientos afectados, con el objetivo de atender las necesidades inmediatas de abastecimiento y, simultáneamente, avanzar en la búsqueda de soluciones que permitan disponer de recursos alternativos".

Sobre si la situación se prolonga, Gómez ha explicado que, aunque el embalse todavía no cuenta con suficientes recursos para la demanda actual de la Mancomunidad, "se está supliendo con el agua de los sondeos que hemos realizado y que han sido fructíferos, por lo que de momento tienen el abastecimiento garantizado y esperamos además a que en los próximos meses pueda haber una mejoría climatológica que permita que el embalse cuente con suficiente agua".

ORDENACIÓN DE MONTES PÚBLICOS

Junto a este acuerdo, Gómez ha informado de otro asunto aprobado por el Consejo de Gobierno que consiste en autorizar un gasto de cerca de un millón de euros para que la empresa pública Tragsatec lleve a cabo la elaboración y revisión de proyectos y planes de ordenación de montes propiedad de entidades locales y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha recordado que Castilla-La Mancha afronta uno de los grandes retos territoriales de las próximas décadas, como es la despoblación, y "no es casualidad que los municipios con mayores problemas demográficos coincidan, en gran medida, con las principales comarcas forestales y de montaña de la región".

Por este motivo ha explicado que Castilla-La Mancha cuenta con más de 3,8 millones de hectáreas forestales, siendo la tercera comunidad autónoma de España en superficie forestal, "lo que representa una gran oportunidad, y para aprovechar este potencial es imprescindible seguir avanzando en la ordenación y gestión forestal sostenible de los montes".

Así ha hecho hincapié en que la ordenación constituye la principal herramienta para compatibilizar conservación, rentabilidad y resiliencia porque "permite planificar los aprovechamientos, mejorar la biodiversidad, favorecer la adaptación al cambio climático, impulsar la bioeconomía forestal y reducir la acumulación excesiva de combustible que incrementa el riesgo de grandes incendios forestales".

Gómez ha concluido destacando que "cada hectárea ordenada es una hectárea mejor gestionada, más productiva y resiliente, y también es una oportunidad para generar empleo local, actividad económica y fijar población en el medio rural".