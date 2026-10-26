El Gobierno regional confía en terminar el Estatuto del Pequeño Municipio antes de que acabe la legislatura

Reunión de expertos nacionales e internacionales que ONU-Habitat celebra los días 27 y 27 de octubre en Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha expresado su confianza en que antes de que termine la legislatura esté listo el Estatuto del Pequeño Municipio, "donde queremos dar respuesta a las dificultades de gestión administrativa que tienen los pequeños ayuntamientos y elaborar una nueva normativa mucho más sencilla que permita a los municipio ordenar su territorio con una visión de carácter comarcal, simplificar muchísimo los procedimientos de gestión urbanística para poder fundamentalmente rehabilitar áreas de los cascos urbanos y, allí donde existe demanda, crecer de una manera ordenada".

La normativa urbanística ha sido uno de los temas centrales de la reunión de expertos nacionales e internacionales que ONU-Habitat celebra los días 27 y 27 de octubre en Cuenca, en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Martínez Guijarro ha participado como uno de los responsables de la planificación territorial de la región y ha tenido la oportunidad de compartir sus impresiones con sus homólogos de Canarias, País Vasco, Asturias y Navarra y con el resto de invitados a la jornada.

"Hemos podido comprobar cómo la normativa urbanística que hay a nivel nacional, la que hay en Castilla-La Mancha y sospechamos que en el resto del territorio nacional, es una normativa pensada para las grandes ciudades, para las áreas urbanas, pero no responde a las necesidades de los pequeños municipios y es un lastre para la gestión urbanística", ha incidido Martínez Guijarro, que ha abogado por ese estatuto previsto para localidades de menos de 5.000 habitantes, pero con planteamientos preferentes para pueblos de menos de 1.000, como una gran parte de los que hay en la provincia de Cuenca.

Además, ha apuntado que son necesarias otras legislaciones en materias que no son de su competencia, como la contratación pública o las subvenciones.

"No puede ser que la legislación en contratación sea la misma para el Ayuntamiento de Madrid que para el de Poyatos", opina el vicepresidente primero, que ha señalado que están estudiando mecanismos para poder apoyar en la gestión a estas localidades a través de empresas públicas.

DESARROLLO TERRITORIAL URBANO EQUILIBRADO

La búsqueda de herramientas de planificación que impulsen el desarrollo territorial urbano equilibrado es uno de los objetivos de esta reunión promovida por ONU Habitat, el programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, en colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha.

El director de la UIMP en Cuenca, Joaquín Gascón, ha añadido que este encuentro se enmarca dentro de la XXV edición del curso de Planificación Urbanística que dirigen Gerardo Roger y José Antonio Carrillo con la ayuda de Tomás Saura.

Por su lado, el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, invitado a la jornada, ha subrayado la importancia de que las administraciones "atiendan muchas de las demandas de los pueblos en materia de planificación urbanística" y que se hable de vivienda, "que es un asunto clave en las ciudades, pero también en los grandes municipios".

En nombre de ONU-Habitat ha intervenido la jefa de la Sección de Políticas y Legislación del programa, Fiona McCluney, que ha agradecido al Gobierno de Castilla-La Mancha su apoyo para organizar este encuentro que permitirá conocer experiencias de distintos países sobre "cómo gestionar la despoblación regional y su impacto en las áreas urbanas".