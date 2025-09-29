El Gobierno regional inyecta cinco millones de euros en el proyecto de Toroverde en Cuenca

CUENCA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha anunciado que el Gobierno regional va a inyectar cinco millones de euros, a través de un préstamo participativo, en el parque de aventuras en la naturaleza de Toroverde en la provincia de Cuenca.

Franco ha explicado que el viernes se celebró el Consejo de Administración de Sodicaman, un instrumento público de financiación a proyectos de inversión que llegan a Castilla-La Mancha con el que la Junta ha participado en proyectos como Puy de Fou.

"El pasado viernes acordamos participar en el capital con un préstamo que pone financiación pública a disposición del proyecto de Toroverde y el entorno que va a proteger", ha señalado la responsable de Economía.

Esta participación a través de Sodicaman es un mecanismo de acompañamiento al Gobierno regional "para dar confianza a los proyectos", establece una salida de la participación a los siete años, que puede ser anticipada si se dan las condiciones y está vinculada a las posibles ampliaciones de capital del grupo "por lo que no va a a ser un desembolso único, sino gradual".

RED DE HOSPEDERÍAS

Por otro lado, Franco ha anunciado que la bodega Nuestra Señora del Rosario de El Provencio se une a la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha.

Es la tercera hospedería de la provincia de Cuenca, según ha recordado la consejera, que también ha informado de la próxima edición de Culinaria, el congreso gastronómico que se celebrará los días 20 y 21 de octubre en la capital conquense con el lema 'Momentum'.

Franco ha indicado que este año apostará "por la parte tecnológica y de innovación del sector de la gastronomía, que tan buenas noticias está dando en la región".

La consejera ha hablado sobre estos asuntos en una jornada informativa que se ha celebrado en Cuenca sobre el programa de formación en alternancia que desarrollan en Cuenca junto a la multinacional Sumitomo, que permitirá la contratación 52 personas en la planta de cableado eléctrico de esta compañía en la capital conquense.