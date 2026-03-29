El Gobierno regional promueve la puesta en marcha de presupuestos participativos en ayuntamientos de Castilla-La Mancha - JCCM

TOLEDO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abierto el plazo para que ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes de la Comunidad Autónoma puedan optar a la convocatoria de ayudas para presupuestos participativos durante el ejercicio 2026.

Así, desde esta semana y hasta el próximo 23 de abril, las entidades locales que cumplan los requisitos podrán optar a esta ayuda de la que se beneficiaron cinco localidades de la región el pasado año, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En concreto, tal y como ha señalado el director de la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación, Julio García, el objetivo que se persigue es el de impulsar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de las administraciones a través de la puesta en marcha de los presupuestos participativos.

"Los presupuestos participativos permiten que vecinas y vecinos decidan directamente parte del presupuesto municipal, seleccionando inversiones y proyectos que responden a sus necesidades y prioridades", ha destacado García.

En este sentido, ha detallado que la convocatoria, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha esta semana cuenta con un presupuesto total de 40.000 euros, con una cuantía de 5.000 euros por solicitud para financiar consultoría, desarrollo de herramientas digitales y acciones de difusión. Los formularios están disponibles en la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es ).

Los procesos de presupuestos participativos deberán desarrollarse durante el segundo semestre de 2026, con el fin de facilitar que la ciudadanía contribuya a definir prioridades de inversión municipal de cara al presupuesto del año siguiente.

PARTICIPACIÓN COMO SEÑA DE IDENTIDAD

En este punto, el director de la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación ha recordado que el Gobierno de Emiliano García-Page viene reforzando, desde 2015, el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones en el ámbito de Castilla-La Mancha, tanto en lo que respecta a la Administración autonómica, como en el resto de las entidades públicas. Fruto de ese compromiso, se impulsó la Ley de Participación, aprobada en 2019, con el objetivo de facilitar esa participación la ciudadanía de forma directa en la toma de decisiones.

Para ello, una herramienta clave es el Portal de Participación de Castilla-La Mancha, que se ha consolidado como el principal canal telemático para la consulta pública de anteproyectos, estrategias y normativa, así como para la presentación de aportaciones ciudadanas en los procesos participativos impulsados por la Administración regional. Desde su puesta en marcha en 2020, el Portal ha registrado 43.984 participantes, que han realizado 41.299 aportaciones en un total de 477 actuaciones, acumulando más de 304.756 visitas. Solo en 2025 participaron 18.579 personas, que enviaron 16.888 aportaciones, lo que evidencia un crecimiento muy significativo respecto a ejercicios anteriores.