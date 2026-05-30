Gobierno de Talavera reivindica servicios públicos y presupuesto frente a una oposición que critica "falta de proyecto"

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Alcalde se muestra convencido de la revalidación de su mandato, mientras la oposición apunta a su trabajo sin anunciar candidatos

TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO), 30 (EUROPA PRESS)

Cuando tan solo falta un año para la próxima llamada a las urnas, el Gobierno municipal de Talavera de la Reina --formado por PP y Vox-- reivindica los avances alcanzados durante los tres primeros años de mandato, subrayando la mejora de los servicios públicos, con especial énfasis en la limpieza viaria y la obtención de fondos que ha permitido incrementar el presupuesto municipal. Una valoración que responden desde la oposición, tanto en el pleno como fuera del Ayuntamiento, acusando al Ejecutivo de "falta de proyecto".

La coalición de Gobierno entre el Partido Popular y Vox se estableció en junio de 2023 tras un acuerdo que facilitó la asunción de la alcaldía por parte de José Julián Gregorio, con David Moreno como primer teniente de alcalde. El PSOE, fuerza más votada en las elecciones de mayo de ese año, era de esta forma enviado a la oposición tras cuatro años al frente del Ayuntamiento con Tita García Élez como alcaldesa.

Ahora, cuando apenas falta un año para los nuevos comicios, José Julián Gregorio subraya, en declaraciones a Europa Press, hitos como el "contrato de limpieza viaria por valor de 64,5 millones de euros". Tras años de bloqueo del contrato, el alcalde señala que la limpieza se había convertido en "una demanda a gritos" por parte de la población de la ciudad.

Asimismo, apunta al incremento presupuestario de la ciudad, logrado gracias a la concesión de 14,5 millones de euros de los Fondos EDIL de la Unión Europea, "una gran inyección económica que dará un vuelco a Talavera".

Junto a estos fondos, también apunta a la financiación, a través del 2% Cultural, de la reconexión de los tramos de muralla de El Charcón y El Salvador, y adecuación de su entorno.

En esta misma línea ha apuntado numerosas actuaciones en ámbito patrimonial como la recuperación de la Basílica, el establecimiento del Centro de Interpretación de la Cerámica o la conservación de la muralla, así como para la mejora de instalaciones deportivas, agradeciendo la inversión de la Diputación de Toledo.

Una posición secundada desde Vox, que califican los tres años al frente del Gobierno con un balance de "orden y progreso". Así, fuentes de Vox apuntan que "uno de los mayores logros ha sido la optimización del gasto público, eliminando el 'gasto ideológico' y superfluo para centrar los recursos en los servicios básicos y en la reducción de la deuda municipal". "Además hemos conseguido la mayor cantidad de fondos europeos de la historia de Talavera", han señalado en referencia a los Fondos EDIL.

Además de apuntar también al logro del contrato de limpieza viaria, desde Vox añaden otras líneas de actuación como "un protagonismo inédito a la agricultura y ganadería", además de "políticas transversales de apoyo a la familia y a la natalidad".

ASUNTOS PENDIENTES

Por otra parte, respecto al año que resta de mandato, el Partido Popular ha apuntado a "la iniciación de los proyectos con fondos europeos", así como la ejecución de "unos presupuestos históricos de 90,2 millones de euros" para "seguir apostando por las demandas históricas de los ciudadanos".

Así, han apuntado a "proyectos conocidos", como "los Canónigos", pendientes de rehabilitación tras los graves daños sufridos en el año 2023, "o La Purísima, su consolidación y su recuperación".

Además, han señalado la continuación de políticas como la congelación de tasas municipales y de actuaciones dirigidas a "realzar más la ciudad como eje vertebrador entre Madrid y Lisboa".

"Aún nos queda un año para finalizar la legislatura y soy un alcalde al que le gusta cumplir con sus compromisos", ha señalado el alcalde José Julián Gregorio. "Los programas están para cumplirlos y ése es mi compromiso, pero también hay que entender que a veces surgen contratiempos que obligan a atender cuestiones prioritarias", ha añadido.

El alcalde se muestra convencido de que dentro de un año volverá a obtener "la confianza de los talaveranos, en un nuevo ciclo de cuatro años" en el que augura que "se hará un gran trabajo de continuidad".

Por parte de Vox han apuntado en 'pendientes' cuestiones de infraestructura como "el AVE y el desdoblamiento de la N-V", para lo que, señalan, será necesario "seguir presionando al PSOE" para que "dejen de ser promesas y se conviertan en realidades". También en materia de infraestructura, los de David Moreno anotan "la creación y adecuación de suelo industrial competitivo".

Asimismo, han apuntado a la continuación de los planes de rehabilitación del Casco Histórico, el fomento del Turismo y el comercio local.

Además de las propias acciones ejecutivas, desde Vox han planteado la necesidad de "presentar los resultados". "Los vecinos son conscientes de que Talavera está mejor que hace tres años, pero en lo que queda de año es el momento de terminar y presentar los grandes proyectos que hemos ido desarrollando", han señalado en este sentido.

La formación ha defendido su posición en el Ejecutivo local, afirmando que no son "un socio pasivo de Gobierno" sino, "el motor de las políticas de sentido común". Vox ha defendido que hasta el momento se ha cumplido o están en marcha más "del 80% de los compromisos clave", subrayando que "el programa se cumple no solo en el "qué", sino en el "cómo": con transparencia, sin complejos y priorizando siempre a los vecinos de Talavera".

LA OPOSICIÓN CRITICA UNA "AUSENCIA DE PROYECTO"

Frente a la imagen presentada por las fuerzas del Gobierno municipal, la oposición, representada en el Pleno municipal por el PSOE, critica "la ausencia de un proyecto de ciudad". "Ni PP ni Vox contaban con un programa electoral porque no esperaban gobernar y esto se traduce en una preocupante falta de visión y de planificación", aseguran desde el PSOE.

Además, contradicen la visión de mejora en servicios públicos, asegurando que en realidad se percibe "una ciudad cada día más sucia, un servicio de recogida de basura que no funciona, el deterioro del patrimonio histórico, instalaciones deportivas en mal estado o parques infantiles abandonados, entre otras cuestiones".

Una imagen que desde fuera del Ayuntamiento, comparte la confluencia Unidos por Talavera. "No tienen proyecto ni plan ninguno para Talavera", han asegurado. "Intentan ocultar tras banderas gigantes de España y festejos taurinos y procesiones, su incapacidad de gestionar ni siquiera algo tan necesario como la limpieza o los residuos", han añadido.

En la parte propositiva, el PSOE apunta a iniciativas para "la puesta en marcha de planes integrales y de refuerzo de limpieza, el mantenimiento y la mejora de los parques infantiles, planes de asfaltado que lleguen a todos los barrios o políticas activas en materia de empleo y de vivienda", entre otras. Propuestas que, afirman, han venido trasladando al Ayuntamiento, pero "un pleno tras otro el equipo de Gobierno rechaza sistemáticamente".

En cuanto a Unidas por Talavera, han planteado el refuerzo de "el sector público", y el impulso a la sostenibilidad "a partir del sector primario y hasta las nuevas tecnologías". Además, reclaman un tren "social y sostenible", así como la renovación del centro de la ciudad "frente al panorama desolador actual".

Por el momento, ninguna de las formaciones de la oposición cuenta con certeza con una candidatura, aunque coinciden en destacar que se establecerán mediante cauces democráticos internos y que ya trabajan en sus respectivas propuestas.