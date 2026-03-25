Gobierno toledano aprueba inversiones por 800.000 euros para atender demandas vecinales y mejorar infraestructuras

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde - AYTO TOLEDO

TOLEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha informado este miércoles de la aprobación en la comisión de Hacienda de una modificación presupuestaria por importe de 806.263,82 euros, financiada con remanentes de tesorería y destinada a actuaciones prioritarias en distintos barrios de la ciudad.

Según ha explicado el portavoz, estas inversiones responden a "problemas históricos que es necesario solucionar" y a reivindicaciones vecinales planteadas desde hace años. En este sentido, ha lamentado la falta de apoyo de la oposición a estas medidas, señalando que "tendrán que explicar a los vecinos por qué no respaldan actuaciones necesarias para la ciudad".

Entre las principales intervenciones aprobadas se encuentra la reparación puntual del pavimento en varias calles del Casco Histórico, como la calle Venancio González, la cuesta de Carlos V, la calle Armas y Real del Arrabal, así como en la Plaza de Zocodover, con una inversión superior a 48.000 euros.

Asimismo, se actuará en la restauración y puesta en valor de esculturas ubicadas en la Vega, actualmente deterioradas, que serán integradas en un nuevo paseo imperial como parte de la dignificación de este entorno y al que se destinan 47.883 euros. También se acometerá la reparación del pavimento en la calle Hortensia, en el barrio de Azucaica, una actuación muy demandada por los vecinos, y se realizarán obras de mejora en el recinto ferial de La Peraleda.

En materia de seguridad, se intervendrá en la intersección del Circo Romano y el Cristo de la Vega, con una inversión de 100.000 euros, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y peatonal en este punto. El plan de inversiones incluye además la adecuación de nuevas zonas de aparcamiento en el barrio de La Legua, junto al pabellón, por un importe de 100.000 euros, y en el barrio de Santa María de Benquerencia, se adecuará una superficie para uso de aparcamiento disuasorio gratuito en este barrio, para dar respuesta a los problemas de estacionamiento en esta zona.

Un montante en el que se incluye también la inversión de 244.701 euros para la modificación no prevista en el contrato de la obra del campo de fútbol Carlos III.

ASUNTOS ADOPTADOS EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

En cuanto a los asuntos adoptados en la Junta de Gobierno Local celebrada hoy se ha dado luz verde al inicio del expediente para la licitación del contrato con una entidad financiera de una operación de endeudamiento de 3 millones de euros destinado, por un lado, a la construcción del cuartel de la Policía Local, que contará con un importe superior a los 2,4 millones de euros.

También se destinarán 100.000 euros a la dotación de mobiliario para el centro de mayores de Buenavista, otros 270.000 euros a inversiones deportivas y 210.000 euros para la participación municipal en la reforma de la estación de autobuses. En este punto, Juan José Alcalde ha destacado la buena situación económica del Ayuntamiento, subrayando que se ha reducido el nivel de deuda en cerca de diez puntos desde el inicio de la legislatura y que los datos económicos "avalan la gestión responsable del equipo de gobierno".

En otro orden de asuntos, en el área de Presidencia, Transparencia y Buen Gobierno se ha aprobado el inicio de acciones judiciales contra la Confederación Hidrográfica del Tajo tras desestimarse un recurso relativo al canon de vertidos de 2014, "mientras unos recibían sanciones por contaminar el río, otros nos hemos puesto a trabajar para mejorar la calidad de las aguas, gracias a ese Plan de Vertidos Cero", ha señalado el portavoz.

Además, hoy se ha aprobado también una inversión de 398.284 euros para mejorar el sistema de filtración de agua, a través de la empresa Tagus Servicios Integrales. Por otro lado, se autoriza el inicio del expediente para la contratación del servicio de gestión del centro de acogida para gatos comunitarios municipal y atención veterinaria por un importe base de licitación de 58.010,20 euros.

Asimismo, se ha dado el visto bueno al inicio del expediente para el contrato del suministro de materiales para actuaciones a realizar en la vía pública por las brigadas municipales por un importe base de licitación total de 99.560 euros, dividido en ocho lotes, concretamente, para pavimentos; bordillos de hormigón; hormigones y áridos; mortero, cemento, yeso, escayola y otros productos de agarre; materiales cerámicos; suministros de señalización vertical y elementos de balizamiento; aglomerado en caliente y contenedores.

En cuanto al área de gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se prorroga el contrato de gestión del contrato del mercado navideño y carrusel en la plaza del ayuntamiento. El importe del contrato adjudicado es de 84.700 euros y el importa de la prórroga es de 42.350 euros.

Se da el visto bueno al convenio de cooperación entre la Diputación de Toledo, la junta de Cofradías, Hermandades y Capítulos de Semana Santa de Toledo y los ayuntamientos de Toledo, Illescas, La Puebla de Almoradiel, Corral de Almaguer y Villaseca de la Sagra para celebrar el II Certamen de conciertos de bandas de música para semana santa 2026.

También se aprueba el programa denominado 'Ciclo de Novela Histórica Luz de Europa Toledo 2026' y el presupuesto de gasto por un importe de 30.990 euros; se autoriza el inicio del expediente para la ejecución de los trabajos consistentes en la realización de un concierto a cargo de la artista Diana Navarro el día 21 de junio de 2026 en el recinto ferial de Santa María de Benquerencia por un importe de 29.040 euros; y se aprueba la convocatoria del concurso de carteles anunciadores de las fiestas de la semana grande del Corpus Christi de Toledo 2026 que cuenta con un presupuesto de 1.000 euros.

Por último, en el área de gobierno de Servicios Sociales, Educación y Familia, se aprueba el presupuesto de gasto y programa de actividades 'Entre Lunas 2026' dirigido a la población juvenil de la ciudad de Toledo a desarrollar durante los meses de abril, mayo y junio y que cuenta con un importe de 45.593 euros. Y se aprueba el programa y presupuesto del gasto del II Congreso de educación 'Ciudad de Toledo' por un importe de 15.000 euros.