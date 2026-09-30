Godoy (PSOE) afea a Núñez que ponga en cuestión el "prestigio" de C-LM "con tal de intentar arañar un puñado de votos"

El presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy - PSOE

TOLEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha afeado al presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que esté dispuesto a poner en cuestión el "prestigio" de Castilla-La Mancha y de sus profesionales "con tal de intentar arañar un puñado de votos", y cree que debería preocuparse por su futuro dentro del PP, porque "no le quieren ni los suyos", en alusión a que no vayan a convocar un congreso regional, como sí va a hacer el PP en otras regiones.

En rueda de prensa, el presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha destacado los últimos reconocimientos a la comunidad autónoma, tanto en sanidad como en políticas sociales, y ha lamentado que "el único que habla mal de la región es Paco Núñez", el presidente del PP regional.

De hecho, ha valorado cómo la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha recibido un doble reconocimiento en los Premios al Liderazgo Sanitario por su compromiso con la humanización y la experiencia del paciente, y a la vez también, por parte de la Mesa del Tercer Sector, un reconocimiento al Gobierno regional por su apoyo, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Así, en rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, ha criticado que "la única persona que habla mal de Castilla-La Mancha y del funcionamiento del sistema público es Paco Núñez", y ha sostenido que estaría bien que, alguna vez, al menos, si no quiere reconocer el esfuerzo del Gobierno reconozca el trabajo de los profesionales sanitarios y sociales.

Godoy, quien también ha llamado la atención sobre el "desnorte" del PP de Núñez, al que "parece que lo que le molesta" es que nuestra región avance, también en materia económica.

"Estamos hablando del Gobierno de Emiliano García-Page, que es el gobierno con la mayor confianza empresarial de toda España. Un gobierno que ha conseguido más empleo, menos paro, que ha bajado los impuestos, que tiene una fiscalidad diferenciada en las zonas rurales y que está aumentando la inversión extranjera", ha subrayado.

Con ello ha insistido en cómo el PP regional, al hablar mal de esta tierra, sigue "poniendo en juego" el prestigio de Castilla-La Mancha y el de los profesionales "exclusivamente por intentar arañar un puñado de votos".

Y ha añadido: "Este es el líder del PP que tenemos, un líder que, por cierto, debe preocuparse mucho de si lo quieren los suyos, porque no es capaz ni de convocar un congreso regional, como va a hacer en otras regiones el PP".

Por otro lado, ha valorado los avances del Gobierno de España para afrontar el problema del acceso a la vivienda y las soluciones que, a su juicio, tienen que aportar todas las administraciones y, en este sentido, ha remarcado que, en las competencias que tiene la comunidad autónoma, el Gobierno regional lleva trabajando desde hace años.

A modo de ejemplo, se ha referido a los anuncios en esta materia del presidente Page durante el Debate del Estado de la Región de hace un año, así como a la tramitación en estos momentos de la ley de vivienda, que "esperamos que tenga el máximo consenso" en las Cortes regionales.

Una normativa que "va a permitir, por ejemplo, una mayor edificabilidad para hacer viviendas sociales o que el suelo dotacional que tienen los ayuntamientos y que no se usa se ponga también a disposición de hacer viviendas sociales, o que edificios públicos en desuso también sirvan para hacer medidas en materia de vivienda", ha aseverado.

Godoy ha apuntado que la vivienda es "una de las cuestiones que nos vienen ocupando al Ejecutivo autonómico y al PSOE de Castilla-La Mancha, que además aprobó el pasado sábado en el Comité regional una resolución para que el Gobierno regional siga trabajando en esa línea de apoyo en materia de vivienda".