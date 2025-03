La gran muestra de la Transición en C-LM estudia su espacio expositivo en Toledo y Junta ya trabaja para definirlo

Castilla-La Mancha aún no tiene información de los actos planteados por el Gobierno por la muerte de Franco

TOLEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La gran exposición del Gobierno regional sobre la Transición en Castilla-La Mancha que partirá de Toledo y arrancará a finales de 2026 aún no ha fijado un espacio expositivo concreto de inicio en la capital, por lo que la Vicepresidencia Segunda ya trabaja con la Consejería de Cultura para definirlo.

Así lo ha relatado en una entrevista con Europa Press el vicepresidente segundo del Gobierno autonómico, José Manuel Caballero.

"Haríamos coincidir el 50 aniversario de las primeras elecciones democráticas que hubo en España, que se celebran en diciembre del año 1976, y la celebración de las primeras elecciones de Castilla-La Mancha que son en el año 83. Durante todo ese periodo podríamos estar moviendo esta exposición", ha avanzado.

Es un periodo, según señala Caballero, que abarca la transición democrática, la aprobación del Estatuto de Autonomía en la región y entre medias la Constitución.

Arrancaría en Toledo, pasando por capitales de provincia fundamentalmente, y "con un carácter y un sentido muy pedagógico", se centraría en los escolares, jóvenes de institutos y de la Universidad, que se perdieron "una parte muy importante de la historia", para que valoren su importancia.

Los profesores catedráticos que llevan las riendas de esta muestra están contactando con personas que fueron entonces diputados o senadores por la UCD, por Alianza Popular, PSOE o Partido Comunista, mediante un "trabajo de grabación". "Están haciendo una exposición que tiene una parte de contenido nacional y luego una parte muy potente de traslación regional".

"Siempre hemos tenido la sensación, sobre todo por los medios de comunicación, de que la Transición fue una cosa de Madrid y de Felipe González, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Manuel Fraga. Es verdad que ellos fueron protagonistas, pero no solo y en exclusividad. Y hubo muchas referencias, muchas anécdotas y muchas circunstancias locales, en los pueblos", ha manifestado Caballero.

A juicio del vicepresidente segundo, "la Transición no hubiera sido posible en España si en los pueblos la gente no hubiera estado convencida de que eso era bueno, de que había que pasar página de la Dictadura, y sentarte con quien era tu adversario y con quien incluso te había reprimido en un momento concreto. Para iniciar una nueva etapa de España que se ha visto 50 años después, la etapa más fructífera de nuestra historia".

Sobre las figuras femeninas a nivel regional que pueden estar presentes en esta muestra, aunque bien es cierto que no hay una presencia destacada de la mujer, si se está incidiendo en la importancia de las "primeras diputadas autonómicas que tuvieron presencia en distintas instituciones y corporaciones".

EL JUEGO PARA LOS MÁS JÓVENES

Muchas anécdotas harán "muy dinámica la exposición" y se trabaja además en las nuevas tecnologías y la imagen, "lo que se conoce como gamificación", la utilización del juego especialmente dirigido "a los chavales más jóvenes".

"Distintas estrategias de gamificación --a través del departamento de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha-- van a conseguir que se produzca una inmersión de los jóvenes en los valores, en las ideas y en los contenidos", ha desvelado.

MAPA DE FOSAS

Respecto a la estrategia de memoria democrática en la región, Caballero ha destacado "la ausencia de conflicto" que se ha logrado en Castilla-La Mancha.

En este momento se están produciendo exhumaciones en La Roda y en Manzanares y "no hay ninguna polémica, ningún conflicto, no se ha generado ninguna tensión". "Se están haciendo estudios, publicándose informes y se hace todo sin ningún ánimo de ofender, ni como una arma arrojadiza, sino con el deseo y el derecho de conocer y de saber", ha destacado Caballero.

Tras recordar que la inversión en este ámbito por parte del Gobierno regional con fondos del gobierno de España se sitúa en torno de medio millón de euros aproximadamente, entre "exhumaciones, estudios y actuaciones en lugares de memoria", ha señalado que el mapa de fosas está "muy avanzado", pero no tiene un límite en el tiempo mientras se sigan elaborando informes.

Castilla-La Mancha está articulando la estrategia en este ámbito desde el ámbito académico y del científico, con "tres aliados", las tres universidades que tienen presencia en el territorio, la de Castilla-La Mancha, la UNED y la Universidad de Alcalá.

NO HAY NECESIDAD DE UNA LEY

Preguntado por la necesidad de articular una legislación regional sobre memoria histórica, Caballero ha manifestado que no tiene ningún interés porque ya existe "una ley nacional" con la que la región está de acuerdo "en gran parte".

"Nos ampara y además no es excluyente de ningún bando o de ninguna ideología sino que atiende perfectamente a todo lo que es la represión y la violencia que se produjo con ocasión del Alzamiento Nacional, de la Guerra Civil y la posterior Dictadura".

Respecto a si algunas organizaciones de memoria histórica han manifestado descontento por no tener una participación tan activa en el proceso, Caballero ha argumentado que la parte de estudio la asumen las universidades, añadiendo que el objetivo es no generar conflicto, aunque sí ha reconocido que alguna asociación les ha trasladado su descontento de forma puntual.

Preguntado también por si en algún momento se podría retomar la Ley de Reparación y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo de Castilla-La Mancha que el Gobierno autonómico promovió y que finalmente no llego a las Cortes, ha considerado "complicado" poder sacar adelante una ley que mejore y aborde las necesidades de las víctimas más allá de lo que ya reconoce la ley nacional.

ACTOS DE ESPAÑA EN LIBERTAD

Sobre los actos que se anunciaron por el propio presidente, Pedro Sánchez, bajo el lema 'España en libertad' en el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, Castilla-La Mancha ha señalado que no tienen información al respecto, señalando que próximamente va a haber una reunión con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y quizá en este marco podría haber "algún planteamiento", aunque hasta la fecha no tienen constancia de ninguna iniciativa.

A juicio de Caballero, no se ha planteado bien la cuestión en torno a estos actos, algo que no sabe si ha respondido al propio Gobierno o a que se ha hecho una interpretación "que no es la deseada". "Lo que se trata es de celebrar el inicio del camino hacia la democracia en España", ha rematado.