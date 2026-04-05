Gregorio anima a talaveranos a mantener sus lazos de hermanamiento con un "compromiso real" con la fiesta de las Mondas

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, durante el Pregón del Leño Florido. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha recordado que este año, el Ayuntamiento está acometiendo obras en la Basílica de Nuestra Señora del Prado, "contribuyendo a dotar a la 'Reina de las Ermitas', como la denominaba Felipe II, de una clara mejoría patrimonial".

Así lo ha dicho en el Pregón del Leño Florido que ha pronunciado este domingo en el balcón del Ayuntamiento, donde ha destacado que "siguiendo la tradición de nuestros antepasados celebramos, en la semana de Pascua, la Fiesta de las Mondas, declarada de Interés Turístico Nacional", según ha informado el Consistorio talaverano en nota de prensa.

Gregorio ha explicado que las intervenciones que se están realizando en la Basílica abarcan la restauración del Altar Mayor, la limpieza de los lienzos en los cuatro lunetos de la cúpula y las pechinas. Paralelamente, se realizarán mejoras en la iluminación y la restauración del tejado exterior para evitar humedades.

Por eso, se ha trasladado a la Alcaldesa Perpetua de la ciudad "a un altar más cercano a todos los que profesamos devoción por nuestra patrona", pero que volverá a su Altar Mayor "mucho más brillante y con un mayor esplendor".

Por otra parte, el alcalde ha animado a los talaveranos a que sigan manteniendo y estrechando esos lazos de hermanamiento, "con un compromiso real", que contribuya a perdurar nuestra fiesta de las Mondas, "vuestra fiesta, de generación en generación".

HISTORIA

José Julián Gregorio ha recordado que en otro tiempo, un día como hoy, Domingo de Resurrección, tenía lugar el acto que se conocía como pedir para el leño florido, "en el que participaba todo el pueblo" y se competía por ver qué parroquia o distrito transportaba más leña junto a la Virgen del Prado.

"Desde el Ayuntamiento queremos seguir manteniendo nuestras tradiciones y el recuerdo de nuestra historia, por eso consideramos imprescindible la ofrenda de Talavera y sus antiguas tierras a la Virgen del Prado, Alcaldesa Perpetua de la ciudad, que concentra el sentir y la devoción de todos los talaveranos y talaveranas".

En ese sentido, José Julián Gregorio ha explicado que la Talavera romana, por ser tierra de labranza y ganadera, al acercarse la primavera, "se engalanaba y, uniendo alegría y rito, se adentraba en la arbolada del Prado para llevar sus ofrendas a la diosa Ceres".

La Talavera cristiana siguió esta costumbre tan arraigada en el pueblo y continuó llevando sus ofrendas en honor de aquella Virgen que regaló a la ciudad Liuva II en el año 602, "y que desde entonces es conocida y venerada como Virgen del Prado".

PREMIOS CIUDAD DE TALAVERA

Por otra parte, la concejala de Festejos, María Pilar Guerrero, ha leído el acta de los Premios Ciudad de Talavera 2026.

De esta manera, por "unanimidad" el jurado ha que el Premio Ciudad de Talavera a la Cultura recaiga en Florencio Fernández Castillo 'Florito' y el Premio Ciudad de Talavera a la Economía sea para Cerámica Peño.

Mientras, el Premio Ciudad de Talavera a la Solidaridad ha sido concedido a Policía Local de Talavera, Policía Nacional, Plan de Efectivos del Infocam, Protección Civil, Cruz Roja, Aqualia, Consorcio de Bomberos de Toledo, y Servicios Generales y de Medioambiente del Ayuntamiento por la colaboración con los Servicios de Emergencia.

De otro lado, el Premio Ciudad de Talavera al Deporte será para Justo Cáceres, el Premio Ciudad de Talavera a la Promoción de la Identidad Local y Comarcal para Julián Garvín y el Premio Ciudad de Talavera a la Ciencia, Tecnología e Innovación para Joaquín Álvarez Gregori.

La mención especial para personas que han sido premios Ciudad de Talavera ha sido para el desaparecido periodista José Ángel de la Casa, que fue Premio Ciudad de Talavera al Deporte en 2003.