Gregorio felicita a los 33 empleados municipales de Talavera que se jubilan

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, junto a los 33 empleados municipales que se jubilan. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha agradecido a los trabajadores municipales la labor diaria que realizan en el Ayuntamiento, que es necesaria, "y vital" para el óptimo funcionamiento del Consistorio.

Así se ha pronunciado en el acto con motivo de la jubilación de 33 empleados que ha tenido lugar en el Ayuntamiento; donde han estado presentes la concejal de Festejos, María Pilar Guerrero, y la edil de Mayores, Julia González.

Gregorio ha felicitado a estos trabajadores "que han puesto su vida al servicio de los talaveranos" y les ha animado a disfrutar de "esta nueva etapa de su vida".

El alcalde ha finalizado deseando una Feliz Navidad a todos los presentes, "que pasen unos días inmejorables rodeados de sus seres queridos".

Los empleados que se han jubilado y han recibido un reconocimiento como agradecimiento por su labor a lo largo de estos años han sido: Hipólito Rodríguez, Sergio Resino, Esteban Corrochano, Emilio Arroyo, Jesús Fernando Nieto, María Carmen Paredes, Antonio Menor, José María García, Eugenio Sánchez, María Pilar Rebe, José Romero, Juan Mencía, Antonio Rodríguez, Luis Carlos Uzquiano, María del Mar Rodríguez, José Antonio Vázquez, Alfredo Muñoz, Gerardo Cano, Nazareth Martín, Rafael Gómez, José Manuel González, Félix Lanzarote, Julia Villa, Trinidad Martín, Miguel Ángel Cobo, Juan Féliz Brasero, Luis Marciano Serrano, Félix García, Ángel Jiménez, José Antonio Jiménez, Ramón Moreno, Leonardo Rodríguez y Alejandro Ruiz.