Gregorio ofrece a la ministra de Vivienda colaboración para la construcción de 52 viviendas en Talavera

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, se ha dirigido por escrito a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para trasladarle el interés del Ayuntamiento por el proyecto anunciado por el Ministerio para la construcción de 52 viviendas en la ciudad, así como para mostrar la plena disposición del Consistorio a colaborar en el desarrollo de esta iniciativa.

En su comunicación, el alcalde ha destacado "la importancia de esta actuación para dar respuesta a las necesidades residenciales de los vecinos de Talavera y favorecer el acceso a una vivienda digna y asequible".

Asimismo, ha valorado positivamente todas aquellas medidas encaminadas a incrementar la oferta de vivienda y a facilitar oportunidades de acceso al mercado residencial y al alquiler asequible, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Gregorio ha solicitado a la ministra información más detallada sobre el estado de tramitación del proyecto, el calendario previsto para su ejecución y las características de la promoción, con el objetivo de que el Ayuntamiento pueda conocer con mayor precisión el alcance de esta actuación y planificar adecuadamente su colaboración.

Del mismo modo, el alcalde ha trasladado la disposición del Ayuntamiento de Talavera de la Reina para colaborar con el Ministerio en cuantos procedimientos y actuaciones resulten necesarios dentro del ámbito de sus competencias para favorecer el desarrollo de esta iniciativa y agilizar su puesta en marcha.

Además, ha planteado la posibilidad de mantener una reunión de trabajo entre representantes del Ministerio y del Ayuntamiento para abordar el proyecto, intercambiar información y explorar posibles vías de colaboración institucional que permitan avanzar de forma coordinada en beneficio de los ciudadanos.

El alcalde ha reiterado el compromiso del Gobierno municipal con todas aquellas actuaciones que contribuyan a ampliar el parque de vivienda y mejorar las oportunidades de acceso a la misma para los talaveranos.