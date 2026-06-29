Gregorio preside la firma del contrato que convierte a Talavera en sede del Campeonato de España Máster de Carretera 2026. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) - El alcalde, José Julián Gregorio, ha presidido la rúbrica del contrato entre el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, José Vicioso, y el representante del club Ciclista Ébora y del comité organizador, Juan Carlos Vázquez Moracho, un acto que supone el paso definitivo para que la ciudad se convierta en sede del Campeonato de España Máster de Carretera 2026 el próximo mes de septiembre.

El acto, celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, ha contado con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, José Vicioso; el presidente de la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha, Vicente Alumbreros; el representante del Club Ciclista Ébora y del comité organizador; Juan Carlos Vázquez Moracho, así como autoridades regionales, provinciales y municipales, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Gregorio ha destacado que con esta prueba "Talavera volverá a situarse en el mapa del deporte nacional acogiendo una competición de primer nivel que proyectará la imagen de la ciudad dentro y fuera de nuestras fronteras".

El Campeonato de España Máster de Carretera se celebrará los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2026 y reunirá a más de un millar de personas entre corredores de las categorías máster 30, 40, 50 y 60, tanto masculinas como femeninas, equipos, técnicos, organización y acompañantes, lo que supondrá un importante impacto económico y turístico para la ciudad.

El alcalde ha señalado que "nuestros hoteles, restaurantes, comercios y establecimientos se beneficiarán de la llegada de visitantes, contribuyendo a dinamizar la economía local y a generar nuevas oportunidades para el tejido empresarial de Talavera".

Asimismo, ha agradecido el trabajo desarrollado por la Real Federación Española de Ciclismo, la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha, el Club Ciclista Ébora, los patrocinadores y todas las administraciones implicadas para hacer posible la celebración de este campeonato.

"El deporte ocupa un lugar prioritario para este equipo de Gobierno. Apostamos por el deporte base, por el deporte popular y también por los grandes eventos que proyectan la imagen de Talavera y generan actividad económica y social", ha afirmado.

Finalmente, Gregorio ha mostrado su convencimiento de que Talavera estará a la altura de este gran acontecimiento deportivo y ofrecerá la mejor imagen de la ciudad a todos los participantes y visitantes que llegarán en septiembre de 2026.