Un grupo de actores recorrerán barrios de Toledo para concienciar a los vecinos sobre la importancia del comercio local

La Asociación Provincial de Comercio de Toledo impulsa la campaña 'Somos comercio, hacemos barrio, el hilo que nos une'. - EUROPA PRESS

TOLEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Comercio de Toledo ha arrancado este martes su campaña 'Somos comercio, hacemos barrio, el hilo que nos une', una iniciativa cuyo foco principal se centra en que varios actores recorran los barrios de la ciudad para concienciar a los vecinos sobre la importancia del comercio local. Aquellos que participen en esta acción de calle podrán optar a un premio de 250 euros, cuyo importe se podrá gastar en los comercios del barrio.

Ha sido el barrio de Buenavista donde este grupo de actores ha arrancado esta acción de 'street marketing' ataviados con gorros rojos y bolsas identificativas de la campaña para promocionar los comercios de la zona.

De esta manera, irán pulsando la opinión de los vecinos de los barrios de Buenavista, Corea, Santa Bárbara, Santa Teresa y Santa María de Benquerencia, para saber "qué opinan realmente del comercio de proximidad y qué es lo que les aporta".

El presidente de la Asociación Provincial de Comercio de Toledo, Juan Manuel Albelda, y la vicepresidenta de la Asociación Provincial de Comercio de Toledo, Yolanda Martínez, han sido los encargados de presentar los detalles de esta campaña, en declaraciones a los medios.

Albelda ha afirmado que las nuevas tendencias de consumo están generando "un deterioro de la realidad del comercio de proximidad", que ha definido como "un movimiento empresarial que hace barrio, que hace pueblos, que hace ciudades y que deberíamos proteger".

"Queremos, con todo este lanzamiento de acciones que vamos a poner en marcha de aquí a final de año, poner en valor el comercio de proximidad y la necesidad de que entre todos hagamos barrio y mantener la actividad que lo hace vivo".

El objetivo es que "el consumidor sepa que el comercio de proximidad está para ellos y que entre todos hacemos barrio y es el hilo que nos une", ha reivindicado.

DAR VIDA A LOS BARRIOS

Por su parte, Martínez ha reseñado que desde la Asociación de Comercio de la provincia se está "poniendo todo el músculo, todo el esfuerzo para hacer visible al comercio y concienciar a los vecinos que tener comercio de proximidad es lo que realmente da vida a los barrios".

"¿Cuántas veces hemos visto en pueblos que no tienen muchos habitantes que el comercio va desapareciendo y realmente al final hace que desaparezca la población, los colegios, los niños?. Yo creo que no somos conscientes cuando vivimos en sitios que son más grandes, que tenemos todos los servicios en nuestras manos y tan cerca", ha reflexionado la vicepresidenta de la asociación.

Desde la asociación no van a parar de "luchar y de pelear" para "hacer visibles los negocios y las empresas" locales. "Yo les diría a los vecinos que cuando tuvieran intención de ir a comprar que miraran lo que tienen a su alrededor, que cuando entras en una tienda, te conocen, te aconsejan, te resuelven tus problemas, tus dudas y están ahí siempre", a lo que ha sumado la "confianza" que crea el comerciante con el cliente.

Ha puesto en valor que "la gente que trabaja dentro de esos comercios tienen cada uno su historia, su vida y ayudan a mantener esos puestos de trabajo y a tener estas relaciones de confianza". Además, "las tiendas son un vínculo, un punto donde nos relacionamos", en las que "te encuentras con tu vecino, te encuentras con gente que conoces y eso genera relaciones sociales", ha relatado Martínez.

Este grupo de actores no solo estarán en Toledo, sino también este miércoles en Talavera de la Reina y el jueves se desplazarán a Illescas (Toledo).