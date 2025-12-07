Grupo de Desarrolladores de Google de Toledo celebra su segundo DevFest el 13 de diciembre en Castillo de San Servando

Ponencia del primer DevFest del GDG Toledo celebrado en 2024. - GDG TOLEDO

TOLEDO 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Desarrolladores de Google (GDG) Toledo ha anunciado la celebración segundo DevFest, el próximo sábado, 13 de diciembre, en el Castillo de San Servando de la capital castellanomanchega.

El evento, patrocinado por Google, reunirá a profesionales y entusiastas del desarrollo de software y las últimas tecnologías desde las 9.00 hasta las 14.00 horas, según ha informado el propio GDG por nota de prensa.

El Grupo, que celebró el primer DevFest en 2024, propone un programa de charlas impartidas por ponentes de renombre en el sector tecnológico, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias sobre las tendencias y retos más actuales en el mundo del desarrollo de software.

Entre los ponentes confirmados, el Principal Engineer en Sensium Healthcare, Kaustubh Gokhale; el Cybersecurity Consultant en A2SECURE, Álvaro Sanz; el Software Engineer en Coralogix, Israel Blanca; el Angular GDE en UOC, Carlos Caballero, o la Platform Engineer en Seedtag, Laura Morillo-Velarde.

Los organizadores apuntan que el DevFest no solo será un evento de charlas, sino también una oportunidad única para conectar con otros profesionales del sector, intercambiar ideas y crear sinergias que impulsen el desarrollo tecnológico en Toledo y más allá.

La agenda completa del evento está disponible en el sitio oficial, https://gdg.community.dev/ donde se puede realizar la inscripción al evento.

GDG Toledo es un grupo de desarrolladores apasionados por la tecnología que organiza eventos y encuentros con el objetivo de compartir conocimientos, fomentar el networking y contribuir al desarrollo del ecosistema tecnológico en Toledo y sus alrededores.