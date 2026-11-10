Los grupos acuerdan suspender las comparecencias de los consejeros sobre presupuestos en las Cortes por las elecciones

Archivo - Las Cortes regionales exhiben la bandera de las Naciones Unidas en la fachada por su 78 aniversario
Archivo - Las Cortes regionales exhiben la bandera de las Naciones Unidas en la fachada por su 78 aniversario - CORTES/CLM - Archivo
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: martes, 10 noviembre 2026 13:42
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TOLEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos representados en las Cortes de Castilla-La Mancha --PSOE, PP y Vox-- han acordado suspender las tradicionales comparecencias de los consejeros del Gobierno de Castilla-La Mancha en sede parlamentaria para dar cuenta de los presupuestos, debido al adelanto electoral.

Fuentes de las Cortes consultadas por Europa Press señalan que fueron el PP y Vox quienes plantearon en la Junta de Portavoces la inconveniencia de llevar a cabo estas comparecencias coincidiendo con la campaña electoral y que, por ello, todos los grupos acordaron que este año no las haya.

Hecho que ha confirmado este martes en rueda de prensa la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, a preguntas de los medios para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, donde ha recalcado que fueron los partidos de la oposición --PP y Vox-- quienes pidieron que esas comparecencias no se hicieran porque están convocadas las elecciones.

"Después de debatir con ellos, ellos se han empeñado y han tenido mucho interés en que esas comparecencias no se hagan. Y lo hemos aceptado, como, evidentemente, nosotros sí vamos a garantizar que el debate de los presupuestos se haga en las Cortes, en tiempo y forma, para que se pueda aprobar los presupuestos y entren en vigor el 1 de enero", ha sostenido.

Aunque no haya comparecencias, Padilla ha defendido que la tramitación parlamentaria va a continuar y "el 1 de enero de 2027 entrarán en vigor los presupuestos del Gobierno de Castilla-La Mancha para esta región".

ENMIENDAS A LA TOTALIDAD

Tras valorar las enmiendas a la totalidad que se debatirán este jueves en las Cortes a los presupuestos, Padilla ha cargado contra el planteamiento que hacen PP y Vox para señalar que "es mentiroso".

Así, ha lamentado que planteen una bajada de impuestos, acusando al Gobierno de la región de subirlos "cuando no es verdad" o que "nunca" justifican "de dónde quitarían ese dinero y de dónde sacarían tanto después de esa reducción brutal de impuestos que plantean".

"A veces sería insostenible el mantenimiento de los servicios públicos con las propuestas que hacen", ha concluido.

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