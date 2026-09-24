Guadaclown traerá las risas en octubre a Guadalajara con circo, teatro y un gran cabaret internacional

GUADALAJARA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura de Guadalajara, Javier Toquero, ha presentado este jueves la séptima edición del Ciclo Guadaclown, acompañado por su organizador y director artístico, Cayetano Vela, y por el músico, compositor, actor y humorista Pepín Tre, uno de los protagonistas del Cabaret Cómico Internacional que clausurará la programación.

Guadaclown regresará durante el mes de octubre con una programación que reunirá circo, música, teatro, humor, actividades de calle y formación. Las propuestas se desarrollarán en el Teatro Moderno, el Teatro Auditorio Buero Vallejo, el Mercado de Abastos y la Escuela de Teatro, según ha informado el Consistorio guadalajareño en nota de prensa.

"Guadaclown sitúa la risa en el lugar cultural que merece. El clown no es solamente una nariz roja, un tropiezo o una carcajada, sino una manera de observar el mundo y de hablar de nuestras propias debilidades desde la libertad, la creatividad y el humor", ha señalado Javier Toquero.

El concejal de Cultura ha destacado que esta edición "pretende reivindicar la figura del clown, mostrar la riqueza y la evolución de este lenguaje escénico y, especialmente, acercarlo a las nuevas generaciones".

"Durante todo el mes, Guadalajara abrirá sus teatros, sus espacios públicos y sus escuelas a una disciplina capaz de reunir a públicos de todas las edades. Reír juntos también es una forma de construir comunidad", ha afirmado Toquero, quien ha agradecido "el entusiasmo, el conocimiento y el trabajo de Cayetano Vela para consolidar Guadaclown como una cita imprescindible de nuestra programación cultural".

La programación comenzará el domingo 4 de octubre, a las 18.00 horas, en el Teatro Moderno, con 'Empaque', de Chicharrón Circo Flamenco. El espectáculo fusiona malabares, cante y baile flamenco con humor y poesía escénica y ha sido reconocido con el Premio Talía 2026 al Mejor Espectáculo de Circo.

El sábado 10 de octubre, también a las 18.00 horas en el Teatro Moderno, llegará 'Mi pequeño universo', una propuesta de teatro clown con idea original y producción de Marcel Gros.

Las entradas para cada uno de estos espectáculos tendrán un precio de 10 euros. También podrá adquirirse un abono para las tres funciones principales del ciclo por 24 euros.

LOS CLOWNS VUELVEN AL MERCADO DE ABASTOS

Guadaclown saldrá de los teatros el sábado 17 de octubre para instalarse en el Mercado de Abastos. Entre las 12.00 y las 14.00 horas se desarrollarán espectáculos e interacciones con comerciantes y público entre los puestos del Mercado junto con maquillaje infantil, juegos y diferentes sorpresas.

"Queremos que el clown salga al encuentro de la ciudad, que sorprenda a quienes estén haciendo sus compras y que transforme durante unas horas un espacio cotidiano como el Mercado de Abastos", ha explicado Cayetano Vela.

El director artístico ha destacado que Guadaclown "reúne lenguajes muy diferentes, desde el circo flamenco hasta el cabaret, pasando por el teatro gestual, la improvisación y el humor más surrealista".

"Esta edición mantiene la vocación internacional del ciclo, pero también refuerza su dimensión educativa. Queremos que los niños no sean únicamente espectadores, sino que descubran el clown desde el juego, la expresión corporal y la creatividad", ha añadido Vela.

FUNCIONES ESCOLARES Y UN GRAN CABARET INTERNACIONAL

El miércoles 21 de octubre, a las 11.00 y a las 12.30 horas, se representará 'La Copa de los Rubaffones', una propuesta de teatro clown concertada con colegios e institutos. El montaje transforma una competición deportiva en un campeonato absurdo y participativo en el que el público se convierte en jurado.

La gran cita de esta edición llegará el viernes 23 de octubre, a las 20.00 horas, al Teatro Auditorio Buero Vallejo con el Cabaret Cómico Internacional. La gala contará con Pepín Tre, el humorista e imitador Raúl Pérez y la artista francesa Ava la Dame en Vert. Natalia Erice y Cayetano Vela serán los encargados de presentar el espectáculo.

Pepín Tre, conocido por un lenguaje artístico propio que él mismo ha denominado "charlatanería pop", ha definido Guadaclown como "uno de esos lugares en los que lo absurdo encuentra por fin una casa y, además, con público".

"El clown nos concede permiso para equivocarnos, exagerar y convertir el fracaso en una de las bellas artes. En este cabaret compartiremos escenario artistas muy diferentes, pero unidos por una misma intención: que el público salga un poco más feliz y razonablemente desconcertado", ha señalado el humorista.

La programación concluirá el sábado 24 de octubre, de 11.00 a 14.00 horas, en la Escuela de Teatro Buero Vallejo, con un taller de iniciación al clown dirigido a niños. A través de juegos, ejercicios de improvisación y pequeñas rutinas, los participantes podrán acercarse a este lenguaje escénico, desarrollar su creatividad y su expresión corporal y aprender a construir sus propios personajes.

"Guadaclown permite mirar el presente con humor y acercar las artes escénicas a quienes serán sus públicos y, quizá, sus artistas del futuro", ha concluido Javier Toquero. "Durante este mes, Guadalajara vuelve a demostrar que también sabe reírse de sí misma. Que se abra el telón y que entre el clown", ha concluido.