Guadalajara acogerá el I Mercado de Productores con 30 puestos de alimentos de cercanía el 23 y 24 de octubre

Presentación del I Mercado de Productores. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Municipal de Abastos de Guadalajara acogerá los próximos viernes 23 y sábado 24 de octubre el primer Mercado de Productores, una iniciativa del Ayuntamiento de Guadalajara y la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG) que reunirá a una treintena de productores y ofrecerá alimentos artesanos, ecológicos y de proximidad, junto a demostraciones, degustaciones, actividades culturales y música.

La iniciativa, presentada este miércoles con la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y APAG, busca acercar directamente a los consumidores los productos cultivados, criados o elaborados en el entorno y contribuir a la dinamización del Mercado de Abastos y del centro histórico de la ciudad.

El acuerdo contempla una aportación municipal de 30.000 euros y la cesión de las plantas segunda y tercera del mercado.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha destacado que el proyecto pretende ser "mucho más que un mercado", al plantearse como "una experiencia gastronómica y cultural" y como "un punto de encuentro entre el mundo rural y el mundo urbano", de modo que los productores puedan explicar directamente al consumidor el origen y la calidad de sus productos.

El mercado contará con miel y productos de la colmena, vinos con denominación de origen, quesos artesanos, aceite de oliva virgen extra, productos cárnicos y carne de caza, repostería y panadería tradicional, productos ecológicos, trufa, azafrán y derivados de la lavanda, entre otros.

También se incorporará una degustación de espárrago de otoño.

NUEVOS PRODUCTORES AZAFRÁN

Entre las novedades, el presidente de APAG, Juan José Laso, ha destacado la presencia de dos nuevos productores de azafrán que han incorporado entre dos y tres hectáreas de cultivo en la provincia.

"Apostar por este producto local es realmente apostar por territorio, es apostar por mantener una actividad económica en el campo y por el futuro de las explotaciones", ha señalado.

La programación incluirá demostraciones y catas gratuitas, con aforo limitado, entre ellas una sobre las posibilidades culinarias del azafrán con el chef Carlos Gumiel; otra de quesos de Hita y de Albares maridados con vinos de Mondéjar; una cata de pan y dulces tradicionales; una degustación de espárrago de otoño; una actividad sobre el recorrido de la miel "de la colmena a la mesa" y una cata de trufa.

También habrá una merienda popular de la abuela a base de pan con chocolate y bollería artesanal, una demostración de un producto de la Escuela de Hostelería de Guadalajara, una exposición de arquitectura vinculada a la alimentación y otra de naturaleza, además de actividades infantiles, sorteos y promociones.

La programación cultural incluirá una representación teatralizada del Tenorio Mendocino, folclore y actuaciones musicales los dos días.

El concejal de Turismo, Víctor Morejón, ha subrayado que el convenio responde al objetivo municipal de "revitalizar el mercado de abastos de Guadalajara y apoyar a los productos de nuestra tierra", con un mercado "con actividad, con clientes, con oportunidades" para quienes trabajan en él y con la intención de acercar los productos locales a los vecinos y atraer visitantes al centro.

Uno de los momentos centrales será la caldereta solidaria de carne de caza, prevista para el sábado 24 a las 14.30 horas, con un precio de dos euros por ración.

La recaudación íntegra se destinará al fondo de ayuda de APAG para agricultores y ganaderos afectados por los incendios de este verano en La Mierla y Selas.

El secretario general de APAG, Antonio Torres, ha explicado que la organización ha planteado el mercado combinando la venta directa con actividades de ocio para "darle movimiento" a la zona del Mercado de Abastos.

"La base fundamental está claro que son los productores", ha señalado, pero ha añadido que se ha querido unir a la iniciativa una programación de ocio para atraer al público durante las dos jornadas.

Además, quienes realicen compras o consumiciones en el mercado dispondrán de un ticket con una hora de aparcamiento gratuito en los estacionamientos subterráneos de Santo Domingo y Dávalos, gracias al acuerdo alcanzado con Telpark.

Los jugadores del Deportivo Guadalajara visitarán asimismo el mercado el sábado a las 13.00 horas para firmar autógrafos y participar en el futbolín humano.