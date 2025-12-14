Guadalajara acogerá esta semana la segunda edición de los Ecoinntech Business Awards 2025

Cartel de la segunda edición del Ecoinntech Business Awards 2025. - CEEI

GUADALAJARA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ecoinntech el ecosistema digital creado por el CEEI Guadalajara, celebrará el miércoles, 17 de diciembre, la segunda edición del Ecoinntech Business Awards 2025, el gran evento anual organizado por Ecoinntech que reunirá a talento joven, leader mentors, emprendedores, startups, pymes y corporaciones de diferentes sectores.

La cita, en su segunda edición, se ha consolidado como un espacio de referencia para descubrir las últimas tendencias en innovación y tecnología empresarial, así como para generar conexiones estratégicas con expertos y compañías líderes tanto a nivel nacional como internacional, ha informado el CEEI en un comunicado.

La jornada, que se desarrollará en el centro de nuevas empresas de Guadalajara, ofrecerá múltiples espacios de colaboración y networking, entre ellos el Knowledge-Innovators Playground, un área dinámica donde se impartirán ponencias de empresas como Accelera by Cummins y Dventax, además de presentaciones de proyectos emergentes. La cita finalizará con la ceremonia de entrega de premios que reconocerá a los principales líderes y agentes del cambio del ecosistema.

Este evento se celebra en un momento de pleno crecimiento para el Ecosistema Digital Ecoinntech, creado por el CEEI Guadalajara, que en poco más de un año ha superado el centenar de usuarios activos y continúa expandiendo su comunidad de innovación.

Como parte de su estrategia de proyección internacional, Ecoinntech prevé, en 2026, abrir el ecosistema a empresas latinoamericanas, con el propósito de impulsar nuevas sinergias, proyectos transnacionales, colaboraciones y recursos que fortalezcan el talento y la competitividad empresarial a ambos lados del Atlántico.