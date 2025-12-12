Guadalajara activa operativo especial de limpieza por la Copa del Rey en el Pedro Escartín dentro de la campaña navideña

Archivo - CAMPO DE FUTBOL M UNICIPAL PEDRO ESCARTIN , GUADALAJARA - EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara ya tiene a punto su dispositivo especial de limpieza para Navidad y este año el operativo suma un segundo "gran reto", el partido de Copa del Rey que enfrentará al Deportivo Guadalajara con el Fútbol Club Barcelona en el Pedro Escartín.

Así lo ha anunciado este viernes el concejal de Servicios Municipales, David García, en una comparecencia celebrada en la Plaza de San Esteban, donde ha detallado un plan que vuelve a desplegar un refuerzo de medios para afrontar la elevada afluencia de gente prevista en estas fechas.

El Ayuntamiento, junto a la empresa concesionaria Valoriza, instalará 80 contenedores adicionales y 120 aros papeleras, sobre todo en las áreas del eje centro-Concordia, San Roque, Plaza Mayor, Santo Domingo y Plaza de España, así como en zonas tradicionalmente muy concurridas durante los vermús de Nochebuena y Nochevieja.

También se habilitarán aseos portátiles en el Parque de la Concordia. Los días 24 y 31 de diciembre, cuando se esperan las concentraciones más numerosas, se desplegará un equipo de 22 operarios, apoyado por barredoras, sopladoras, baldeadoras, dos operarios específicos para el vaciado de papeleras y dos camiones recolectores.

El objetivo, según García, es "que todo quede incluso mejor que estaba antes".

De cara a la Cabalgata de Reyes, el dispositivo actuará inmediatamente después del paso de la última carroza, garantizando que la ciudad amanezca limpia el 6 de enero.

LLAMAMIENTO AL CIVISMO Y NOCHES SIN RECOGIDA

El concejal ha recordado que en las noches del 24 y 31 de diciembre no habrá servicio de recogida de basura, por lo que ha pedido a los vecinos, y más teniendo en cuenta que son los vermús navideños, colaboración para evitar que los contenedores se desborden.

El personal municipal comenzará a trabajar desde las 19.00 horas con el objetivo de finalizar antes de las 22 y permitir así que los trabajadores vayan cuanto antes a pasar la noche con sus familias.

OPERATIVO ESPECIAL POR LA COPA DEL REY

La visita del Barça a Guadalajara para enfrentarse con el 'Dépor' ha obligado a activar un plan específico de limpieza en el entorno del estadio Pedro Escartín.

El Ayuntamiento colocará contenedores en los accesos principales, incluida la calle Julián Besteiro, la zona de taquillas y el aparcamiento, y reforzará la instalación de aros papeleras.

Una vez finalice el encuentro, un equipo actuará de inmediato para que el estadio y su entorno recuperen su estado original en el menor tiempo posible.

RESTAURADO EL 'BOSQUE RECICLADO' TRAS UN ACTO VANDÁLICO

García también ha informado de la reposición completa del Bosque Reciclado, la instalación elaborada por más de 3.500 escolares y el centro Virgen del Amparo, que sufrió un acto vandálico esta semana.

Las brigadas municipales lo repararon "al día siguiente", y el concejal ha recordado que "la ilusión de los niños no se puede tocar", invitando a las familias a visitarlo de nuevo.

El dispositivo actuará con la plantilla habitual, reorganizando turnos y ampliando jornadas cuando sea necesario.

Con un mes repleto de citas festivas y un partido que atraerá a miles de aficionados, el Ayuntamiento busca mostrar la mejor imagen de Guadalajara: "una ciudad limpia, ordenada y segura para todos", ha concluido.