Guadalajara activa un plan especial de recogida de hoja ante la caída anticipada por el estrés hídrico

GUADALAJARA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado este miércoles su plan especial de recogida de hoja, una campaña que se ha adelantado a septiembre y que permanecerá activa hasta febrero debido a la caída prematura provocada por el cambio climático y el estrés hídrico de los árboles.

El concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, ha indicado que la campaña "ha empezado antes porque los plátanos de sombra se ven obligados a soltar la hoja como mecanismo de defensa" y ha recordado que la ciudad cuenta con más de 35.000 árboles, lo que exige una planificación específica. "Es como la nieve: según se va limpiando, va cayendo", ha señalado, pidiendo "paciencia" a los vecinos ante un fenómeno "natural y continuo".

La Concejalía de Parques y Jardines incorpora, además este año, dos nuevas barredoras para bulevares, mientras que Servicios Municipales refuerza la limpieza viaria con cuatro barredoras por la mañana, dos por la tarde y una nocturna, además de tres servicios adicionales los fines de semana. "Queremos garantizar el acceso a colegios, hospital y zonas de gran afluencia", ha explicado el concejal del área, David García, quien ha recordado que la caída es constante.

Toda la hoja retirada se traslada a la planta de compostaje de Chiloeches, donde se transforma en abono para las zonas verdes municipales.

La ciudad gestiona unas 800 toneladas de hoja al año, de las que un tercio se recoge en otoño.

El Consistorio confía en completar la parte más intensa de la campaña en diciembre si bajan las temperaturas y pide comprensión a la ciudadanía mientras continúan los trabajos.