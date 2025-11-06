Guadalajara amplía su iluminación navideña y contará con camellos o dromedarios reales en la Cabalgata de Reyes

GUADALAJARA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara se prepara para vivir unas fiestas navideñas más luminosas, participativas y familiares que recogen algunas novedades como es la ampliación de las luces a nuevas zonas y la potenciación de las mismas en el casco y la presencia de camellos o dromedarios en la Cabalgata de Reyes.

El tercer teniente de alcalde y concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, ha presentado este jueves el avance del programa de Navidad 2025 que, además de una ampliación del alumbrado navideño a nuevos barrios, contempla la consolidación de un gran eje navideño que unirá la plaza de España con el parque de Adoratrices, el videomapping regresa al Palacio del Infantado y el concurso de villancicos cambia de ubicación.

"Queremos que Guadalajara lata más fuerte que nunca esta Navidad", ha subrayado el edil al anunciar una campaña que se desarrollará bajo el lema 'Guadalajara, corazón de la Navidad', con el objetivo de llenar las calles de luz, ilusión y encuentro ciudadano.

UN EJE NAVIDEÑO QUE CONECTARÁ EL CORAZÓN DE LA CIUDAD

El nuevo Eje Navideño será el hilo conductor de la programación festiva. Este recorrido unirá plaza de España, la calle Mayor, el Jardinillo, Santo Domingo, la Concordia, San Roque y el parque de Adoratrices, donde se concentrarán las principales atracciones.

Entre ellas cabe destacar también la pista de hielo ampliada a 350 metros cuadrados, que se convertirá en uno de los puntos neurálgicos de la campaña; y el espectáculo de drones, que contará este año con más de 200 unidades, consolidándose como uno de los eventos más visuales y sostenibles de la Navidad guadalajareña.

REGRESO DEL VIDEOMAPPING AL PALACIO DEL INFANTADO

Otra de las novedades destacadas será el regreso del videomapping al Palacio del Infantado, un espectáculo de luz y sonido que volverá a proyectarse sobre la emblemática fachada del edificio.

El concejal ha señalado que "se ha elegido este enclave por su valor histórico y por la amplitud de la plaza, que permite acoger a un gran número de espectadores con total comodidad".

Este formato, que ya fue un éxito en ediciones anteriores, combinará proyección, música y efectos lumínicos para recrear una historia vinculada con la Navidad y la identidad local.

El programa de 2025 viene acompañado de una importante inversión en iluminación navideña, con un nuevo contrato anual de 425.000 euros que incluye también la luz ornamental de Carnaval y Ferias.

El nuevo sistema, compuesto por tecnología 100% LED y programadores digitales, permitirá un consumo más eficiente y un alumbrado más espectacular.

En total, 37 calles lucirán 460 farolas decoradas, 16 contarán con 93 arcos luminosos, 6 emplazamientos tendrán guirnaldas y otros 30 incorporarán adornos especiales como renos, almendros de siete metros, estrellas, ángeles gigantes, belenes luminosos y árboles de más de diez metros.

La iluminación también llegará a los barrios anexionados, donde se instalarán arcos, estrellas y luminosos de fin de año. Se reforzarán los bulevares de Alto Tajo, Los Valles y Clara Campoamor, además de nuevas zonas como Bejanque, calle Zaragoza y el casco histórico.

"No se trata de competir con nadie, sino de estar a la altura de una ciudad que crece y que merece unas fiestas llenas de luz y orgullo", ha señalado López Pomeda a preguntas de los medios, quien ha destacado también que los trabajos de montaje ya han comenzado para que "todo esté listo a tiempo y con una decoración que no dejará indiferente a nadie".

TRADICIÓN, CULTURA Y MÚSICA CON SELLO LOCAL

El Concurso de Villancicos, que alcanza su XXXIV edición, se renueva con un nuevo emplazamiento en el Centro Municipal Integrado 'Eduardo Guitián', en el barrio de Aguas Vivas. Esta decisión busca descentralizar la oferta cultural y ofrecer un espacio con mayor capacidad, además de incrementar la dotación de los premios para atraer a coros y agrupaciones de toda la provincia.

El mercado navideño volverá a instalarse en el parque de la Concordia, junto a atracciones infantiles, zonas de ocio familiar y una ampliada oferta de actividades culturales dentro del denominado paseo de la Navidad.

Asimismo, Guadalajara reafirmará su título de 'ciudad de belenes' con el belén monumental en la plaza Mayor --ya en proceso de montaje-- y un mapa de belenes que recorrerá parroquias y establecimientos locales, coordinado por la Asociación de Belenistas de Guadalajara.

UNA CABALGATA MÁS PARTICIPATIVA Y CON CAMELLOS REALES

Según nos ha avanzado también el edil de Festejos, la tradicional Cabalgata de Reyes Magos volverá a celebrarse el 5 de enero, manteniendo su recorrido por el casco histórico, aunque con algunas modificaciones y un horario renovado.

El concejal ha avanzado que el Ayuntamiento trabaja para incluir camellos o dromedarios en el desfile, garantizando en todo momento el cumplimiento de la normativa de bienestar animal.

"Queremos recuperar la emoción y la autenticidad de las cabalgatas de antaño, pero con todas las garantías que exige nuestro tiempo", ha indicado López Pomeda.

EL CARTEL OFICIAL: UNA JOVEN ARTISTA REPITE VICTORIA

El cartel que anunciará la Navidad 2025 ha sido diseñado por Brianda García Gómez, alumna del colegio 'San Pedro Apóstol', que ha ganado por segundo año consecutivo el concurso escolar organizado por el Ayuntamiento.

Su obra, que combina elementos emblemáticos de la ciudad con motivos navideños, será la imagen de portada del programa oficial que se distribuirá por todos los barrios.

López Pomeda ha cerrado la presentación con una invitación a toda la ciudadanía: "Queremos que la Navidad de 2025 sea recordada como un tiempo de esperanza, de unión y de crecimiento para Guadalajara. Que cada guadalajareño adorne su balcón, salga a las calles y sienta que forma parte de este corazón que late más fuerte que nunca".

Con estas palabras, el concejal ha resumido el espíritu de una campaña que combina tradición, innovación y participación ciudadana y que convertirá a Guadalajara en uno de los referentes navideños de Castilla-La Mancha, ha concluido.