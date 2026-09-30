Guadalajara dedica octubre a la seguridad y la alimentación juvenil con cinco acciones de prevención

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Guadalajara dedicará el mes de octubre a la seguridad y la alimentación de los jóvenes. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Guadalajara dedicará el mes de octubre a la seguridad y la alimentación de los jóvenes con un programa específico de cinco acciones de prevención, elaborado a partir de las demandas trasladadas por los centros educativos de la ciudad.

El concejal de Juventud, Armengol Engonga, ha presentado este miércoles en el Espacio Tyce una programación que incluye actividades dirigidas a los centros educativos y otras abiertas al conjunto de la ciudadanía.

El Ayuntamiento prevé que las acciones específicas para los centros impliquen a entre 600 y 700 jóvenes y que, en conjunto, la programación temática pueda alcanzar cerca de 900 participantes.

Entre las propuestas dirigidas a los centros educativos figuran una charla sobre nutrición, sesiones sobre bullying y ciberbullying y una actividad de prevención del suicidio.

Según ha explicado Engonga, estas iniciativas surgieron de las reuniones mantenidas con los responsables de los centros, que trasladaron al Ayuntamiento algunas de las cuestiones que más preocupan en relación con los jóvenes.

En materia de seguridad, la Policía Nacional impartirá el 15 de octubre, a las 11 horas, una jornada sobre acoso escolar y ciberacoso.

El representante de Participación Ciudadana, Alberto Jiménez, ha detallado que el objetivo es informar, concienciar y proporcionar herramientas para detectar estas situaciones y saber cómo actuar ante ellas, también en el entorno digital.

La prevención también llegará al ámbito de la salud mental.

El 29 de octubre, el Espacio Tyce acogerá la obra de teatro 'Sacudida', una propuesta sobre el suicidio que aborda la historia de una joven desde una perspectiva de lucha por la vida y que se completará con una interacción con los estudiantes para abordar esta realidad y favorecer la sensibilización.

La programación se completa con una charla sobre psicología en el deporte, prevista para el 14 de octubre en la Sala Tragaluz, y un taller de defensa personal impartido por el deportista y campeón mundial de kempo, Emilio Mínguez, previsto para el 29 de octubre en el colegio Las Lomas.

Esta última actividad se plantea desde una perspectiva deportiva y práctica, sin buscar generar una falsa sensación de seguridad, ha subrayado.

Desde el Ayuntamiento se ha defendido que la programación de Juventud no se diseña únicamente desde la propia Concejalía junto a la de Salud en este caso, sino que incorpora las propuestas surgidas del Consejo de Juventud, de las mesas temáticas y, en este caso, de los propios centros educativos.

Tras octubre, noviembre cerrará el ciclo de meses temáticos con el mes de la juventud y una feria específica en el Espacio Tyce.

Además de estas actividades, Juventud mantendrá durante octubre su programación habitual, con propuestas deportivas y de ocio como ajedrez, 'Más que boxeo', Fit Kid, dardos, escape rooms y distintas actividades musicales.

La programación también contempla la segunda edición de la Carrera 091 de la Policía Nacional, prevista para el 15 de noviembre.