Guadalajara estrenará este curso escolar una Escuela Provincial de Padres y Madres

GUADALAJARA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara contará este curso escolar con una Escuela Provincial de Padres y Madres, con sede en la Delegación de Educación, que ofrecerá apoyo formativo a las familias en materias como el uso responsable de la tecnología, la gestión de conflictos en el hogar o el acompañamiento educativo, según la etapa de desarrollo de los hijos.

Según ha avanzado este viernes en una comparecencia ante los medios de comunicación el delegado del área en Guadalajara, Ángel Fernández-Montes, el proyecto se desarrollará en la Delegación Provincial de Educación y se difundirá información a todos los centros educativos de la provincia con el fin de crear una comunicación recíproca.

Se trata de apoyar y ayudar a las familias y responder a sus inquietudes en aspectos vinculados con la educación de sus hijos. Una iniciativa pionera en la región que, según el delegado de Educación, nace con vocación de permanencia.

"Es una necesidad", afirma. Para ello, están previstas mesas redondas, conferencias y coloquios que pueden dar respuesta a muchas inquietudes de los padres.

"La idea es que perdure en el tiempo porque se trata de una tarea importante", subraya el delegado.