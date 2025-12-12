Guadalajara firmó nueve convenios colectivos en 2025 ampliando la cobertura a 17.800 trabajadores

IV Foro de Relaciones Laborales. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 12 Dic (EUROPA PRESS).

El Foro de Relaciones Laborales de la Provincia de Guadalajara ha plasmado la situación de la provincia como motor de la negociación colectiva, con nueve convenios colectivos firmados en 2025, lo que ha permitido que 17.800 trabajadores más estén cubiertos por la negociación colectiva, tal y como ha remarcado la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust.

Guadalajara ha duplicado con creces en 2025 el número de convenios colectivos firmados, pasando de cuatro a nueve.

La provincia lidera la gestión de conflictos colectivos en la región, señalando que ha tramitado 92 expedientes, lo que supone el 34% del total canalizado en Castilla-La Mancha. Este dinamismo se concentra especialmente en sectores como el metal, la logística y los servicios.

Chust ha aportado además un análisis detallado de la situación laboral de la provincia, que ha descrito como "un indicador adelantado de las tendencias laborales y empresariales" de Castilla-La Mancha.

Por lo que respecta a nivel regional, ha señalado que la negociación colectiva también vive un año "muy intenso", pasando de 39 a 65 convenios en vigor y elevando hasta 274.000 el número de trabajadores cubiertos.

La viceconsejera ha destacando esta iniciativa de Impulsa Guadalajara como un modelo "digno de replicar y de exportar" por su capacidad para generar empleo y atraer inversión gracias a la cooperación entre instituciones y agentes sociales.

Este foro, en palabras de la vicepresidenta tercera de la Diputación, Pilar Muñoz, se ha consolidado como "un referente esencial para el diálogo" entre administraciones, empresas y trabajadores en un contexto económico y laboral en plena transformación.

Muñoz, encargada de abrir las intervenciones institucionales, ha subrayado que estos encuentros son "fundamentales" para analizar la situación actual del empleo, debatir sobre los retos de la negociación colectiva y compartir buenas prácticas y ha defendido que "fomentar el diálogo" no solo mejora las relaciones laborales, sino que favorece "el desarrollo económico sostenible" de la provincia.

Tras ella ha tomado la palabra el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, quien, en nombre de la alcaldesa Ana Guarinos, ha incidido en que "unas buenas relaciones laborales son la base de un desarrollo económico sólido, sostenible y competitivo".

También ha defendido este foro como un medio que permite "construir soluciones compartidas" ante desafíos como la digitalización, la captación de talento, la conciliación o la igualdad.

El foro ha dedicado buena parte de su agenda a los retos futuros, destacando entre ellos la organización del tiempo de trabajo. La digitalización, el teletrabajo, las nuevas formas de empleo y la demanda creciente de conciliación obligan, según se ha apuntado, a revisar cómo se mide el tiempo efectivo de trabajo.

Desde el Gobierno regional se va a crear un grupo de trabajo específico en el Consejo de Relaciones Laborales para abordar esta materia, coincidiendo con el inicio a nivel estatal de la negociación del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), según Chust. Esta responsable ha recordado igualmente el esfuerzo del Gobierno regional para reforzar la profesionalización del diálogo social.

Según ha precisado Chust, desde 2020 se han invertido más de 4,5 millones de euros en la formación de negociadores, con una previsión de 460.000 euros para la convocatoria de 2026.

Las intervenciones institucionales han coincidido en como en Guadalajara se demuestra una especial capacidad para "trabajar unida" y afrontar retos comunes siendo el objetivo el de seguir construyendo un marco laboral "más fuerte, justo y competitivo" que permita avanzar hacia un futuro "más próspero y equitativo" para el conjunto de la ciudadanía.

El acto ha contado también con los responsables de la Patronal y los sindicatos UGT y CCOO.