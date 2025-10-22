Guadalajara organiza las Jornadas Mendocinas con recreaciones ambientadas en el siglo XVI en 6 monumentos de la capital

GUADALAJARA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un año más, y como es tradición, las Jornadas Mendocinas regresan a las calles de Guadalajara, organizadas por la Concejalía de Turismo, en colaboración con la Asociación Gentes de Guadalajara. Se trata de un recorrido por los monumentos vinculados a la familia Mendoza, que sirve como aperitivo del plato fuerte de la próxima semana: la representación de la XXXV edición del Tenorio Mendocino.

El concejal de Turismo, Víctor Morejón, ha valorado el crecimiento de las Jornadas Mendocinas, "una cita que cada año gana más adeptos y que nació del compromiso, la vocación y el amor de los vecinos de la ciudad por el teatro y por potenciar el Tenorio Mendocino, una Fiesta de Interés Turístico Regional".

Morejón ha destacado, además, "el orgullo que supone colaborar estrechamente con la 'Asociación Gentes de Guadalajara, haciendo posible que la ciudad muestre tanto a visitantes como a vecinos su rico legado histórico vinculado a la familia Mendoza". En este sentido, ha subrayado que "espacios emblemáticos como el Palacio del Infantado, el Convento de la Piedad o la Cripta del Fuerte de San Francisco se transforman en escenarios únicos donde el patrimonio cobra vida a través de la interpretación y la cultura".

Así, tanto el sábado 25 de octubre como el domingo 26, se podrá realizar esta ruta, que comenzará en el Patio de los Leones del Palacio del Infantado, para continuar por la fachada del Convento de la Piedad, el Claustro del Convento de la Piedad, el Palacio de la Cotilla, la fachada de la Capilla de Luis de Lucena, y finalizar en la Cripta del Fuerte de San Francisco, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En ambos días, el recorrido dará comienzo, en dos pases, en el Patio de los Leones del Palacio del Infantado, a las 11.30 horas y a las 12.30 horas. Los pases en la Cripta de San Francisco se realizarán de forma ininterrumpida desde las 12.30 horas hasta las 14.30 horas, en grupos de 25 personas, con entrada por la Iglesia del Fuerte de San Francisco. Para disfrutar de las Jornadas Mendocinas no es necesaria inscripción previa.