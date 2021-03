Guadalajara pide a Ayuso "sensatez" y que no vaya "a contracorriente" en las medidas

GUADALAJARA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no vaya "a contracorriente" de manera unitaria sino que aplique "la sensatez y el sentido de la responsabilidad" a la hora de tomar decisiones frente a la COVID-19.

El alcalde de la capital alcarreña ha demandado a la presidenta madrileña que se sume a las medidas globales que quieren aplicar la gran mayoría de las comunidades autónomas frente a la COVID-19 y ha recordado que la comunidad de Madrid es hoy la registra una tasa acumulada mayor y que en torno a ella hay también muchos municipios de Guadalajara y "el virus no entiende de fronteras".

Rojo, que ha dejado clara su posición en favor de medidas globales a nivel del territorio de España, ha añadido que "a nadie se le escapa" que la presidenta de la Comunidad madrileña "quizá está más preocupada de otras cosas que de luchar contra este virus".

"Debemos ser generosos todos y tener un sentido global de la pandemia", ha precisado tras insistir en que Guadalajara está también muy cerca de Madrid, comunidad con la que existen muchas relaciones sociolaborales, y que por tanto "estamos en el derecho de reivindicar esta sensatez y sentido de la responsabilidad" a la presidenta madrileña, ha subrayado.

PRUDENCIA A LOS VECINOS

Rojo ha vuelto a pedir también "prudencia, protección y cumplimiento" a los vecinos de la capital porque aunque ve un final en este túnel gracias a la vacuna, cree que a la pandemia le queda "un gran recorrido" y que hay que seguir aplicando el "sentido común".

Según Rojo, empieza la primavera y pronto también será Semana Santa y hay que seguir "en alerta" aplicando todas las medidas establecidas por las autoridades sanitarias porque "no son caprichosas" y aunque los datos muestran que baja la tasa acumulada, queda mucho recorrido.

A preguntas de los periodistas sobre si son compatibles las concentraciones convocadas con motivo del 8 de marzo en Guadalajara con las recomendaciones que él mismo aconseja respecto a la Covid, ha apuntado que "no son momentos de concentraciones ni de manifestaciones pero ni ahora ni durante los meses pasados".

Declaración que ha recalcado mostrando su sorpresa de que desde algunas formaciones políticas que se han estado manifestado durante semanas pasadas piensen ahora que las restricciones solo deben afectar al Día Internacional de la Mujer.

"No veo que sea el momento de hacer concentraciones ni manifestaciones, pero no lo veo ahora ni tampoco lo he visto en meses pasados", ha subrayado.