Guadalajara pone en marcha 23 nuevas plazas de aparcamiento gratuitas junto a Julián Besteiro

Guadalajara pone en funcionamiento este jueves 23 nuevas plazas de aparcamiento gratuitas. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha puesto en funcionamiento este jueves 23 nuevas plazas de aparcamiento gratuitas en el entorno de la calle Julián Besteiro y la calle México, una actuación con la que pretende dar respuesta a las demandas de vecinos y comerciantes de la zona tras la supresión de estacionamientos acometida a principios de 2023, con el anterior gobierno municipal.

Las nuevas plazas, ubicadas en la calle Méjico, se distribuyen en dos tramos, con diez espacios en uno y trece en otro, manteniendo un carril de circulación de subida y otro de bajada.

La actuación se ha ejecutado en el entorno de Julián Besteiro, pero no en la propia calle, y las plazas están disponibles desde este jueves para vecinos y comerciantes.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha señalado que se trata de "aproximadamente" el mismo número de aparcamientos que se suprimieron con la actuación realizada en 2023, cuando, según ha explicado, se resolvió un problema de movilidad, pero se generó otro de estacionamiento en una zona donde existen viviendas sin garaje.

Guarinos ha defendido que la solución se ha buscado a través de la Mesa de Movilidad y en contacto con los vecinos y comerciantes, tratando de compatibilizar el estacionamiento con la circulación y la seguridad vial.

En este sentido, ha criticado la actuación del anterior Gobierno municipal, presidido por Alberto Rojo, y ha afirmado que el problema se generó "en enero de 2023", para añadir que "gobernar no es improvisar, gobernar es resolver".

La alcaldesa ha recordado además otras actuaciones relacionadas con el aparcamiento llevadas a cabo durante el actual mandato, entre ellas las realizadas en el entorno del Mercado de Abastos, el torreón y la concatedral.

También ha avanzado que el Ayuntamiento presentará próximamente el proyecto de reforma de la calle Chorrón, donde ha asegurado que se mantendrá el doble sentido de circulación y "la práctica totalidad" de las plazas de aparcamiento.

Por su parte, el tercer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda, ha considerado que las 23 plazas suponen "una solución" para los vecinos de la zona y ha señalado que se trata de un compromiso adquirido por el equipo de Gobierno, tras las peticiones recibidas desde el inicio del mandato.

Por otro lado y a preguntas de los medios, Pomeda ha apuntado que el Ayuntamiento mantiene abierta la actuación sobre los vehículos abandonados en distintos puntos de la ciudad.

López Pomeda ha explicado que existen protocolos para estos casos y que la Policía Local, a través de las áreas de Seguridad y Tráfico, analiza las situaciones detectadas y tramita la retirada de los vehículos cuando corresponde.

El edil ha precisado que algunos casos requieren procedimientos específicos.

Como ejemplo, ha citado el caso concreto de un turismo situado en la zona de la plaza de Bejanque, cuya situación está condicionada por un embargo de la Seguridad Social, circunstancia que obliga a seguir un procedimiento diferente antes de poder retirarlo.