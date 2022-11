Guadalajara se postula como sede de la Agencia de Inteligencia Artificial tras formalizarse la candidatura en el pleno

GUADALAJARA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara formalizará su candidatura para que parte del Edificio Arriaca Digital de la ciudad se convierta en la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, dentro de los planes del Gobierno de España para la descentralización de la Administración estatal.

El Pleno ha aprobado este jueves la formalización de esta candidatura, con el voto a favor de todos los grupos políticos a excepción de la abstención de Vox, en la que también participa de manera destacada tanto la Universidad de Alcalá de Henares, referencia nacional en materia de inteligencia artificial, como el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), con el respaldo del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Durante la sesión plenaria, el alcalde de la ciudad, Alberto rojo, ha explicado que "el Ayuntamiento lleva semanas trabajando de manera intensa para presentar una candidatura solvente y seria, porque sabemos que cumplimos con todos lo requisitos, porque es bueno para el conjunto de la ciudad y especialmente para su casco histórico, y porque también somos una buena sede para la Agencia", ha informado el Consistorio en nota de prensa.

"Tenemos unas instalaciones idóneas que ofrecer, estamos perfectamente comunicados con aeropuerto y estación de AVE muy cerca, con esta sede contribuimos también al desarrollo de la provincia y vamos de la mano de grandes aliados como el CEEI y la Universidad de Alcalá, que cuenta con los mejores profesores y profesoras en esta materia".

COMPLEJIDAD EN EL PROCESO

El alcalde ha reconocido la "complejidad" de este tipo de procesos en los que "podemos ser elegidos o no", destacando que lo importante es "no dejar pasar ni una sola oportunidad, sabiendo que contamos con una candidatura realmente seria y que por tanto esta solicitud no es un simple deseo. "Y no hay duda de que esta es una grandísima oportunidad".

La futura Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial contará con una plantilla formada por cuarenta funcionarios y funcionarias ampliamente formados en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, con conocimientos amplios sobre la Administración pública y los mecanismos de acreditación y certificación.

La orden del Ministerio contempla la necesidad de contar con un espacio físico de cuatrocientos metros cuadrados, perfectamente preparados para una inmediata puesta en funcionamiento.

El propio alcalde reconocía que si Guadalajara se convirtiese en la ciudad elegida "algunos planes previstos para el edificio Arriaca Digital sí tendrían que verse replanteados, aunque el espacio sí seguiría siendo sede, en cualquier caso, de toda el área informática y tecnológica del Ayuntamiento, y también de la nueva oficina de Turismo en la planta baja".