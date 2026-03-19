Guadalajara refuerza el transporte urbano con dos autobuses mientras avanza en la nueva licitación

El tercer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda, durante una comparecencia en las cocheras municipales. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara incorporará dos autobuses seminuevos al servicio de transporte urbano a partir del 1 de abril, en el marco de un plan de refuerzo temporal destinado a garantizar la operatividad mientras se tramita la nueva licitación del contrato, que quedó desierta semanas atrás.

Así lo ha señalado este jueves el tercer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda, durante una comparecencia en las cocheras municipales, donde ha explicado que estos vehículos actuarán como unidades de apoyo para cubrir averías o tareas de mantenimiento y evitar retrasos en las líneas.

"Van a servir principalmente para reforzar el servicio y que la operatividad no se vea alterada", ha indicado, precisando que con esta incorporación la flota de reserva pasa a contar con cuatro autobuses.

Esta medida se adopta en un contexto de prórroga forzosa del contrato actual y ante una flota envejecida, con vehículos que alcanzan hasta 18 años de antigüedad y sin renovaciones desde 2017. Respecto a los nuevos autobuses, matriculados en 2013, han sido acondicionados para su puesta en servicio.

En paralelo, el Consistorio trabaja en la reformulación del contrato de transporte público, tras analizar las causas que motivaron la ausencia de ofertas en el anterior proceso, entre ellas el incremento de costes y la situación económica.

El edil ha asegurado que se mantendrá el modelo de red previsto, con nuevas líneas, aunque se están revisando los aspectos económicos para garantizar su viabilidad. "Queremos hacer las cosas bien y evitar que vuelva a quedar desierta la licitación", ha afirmado López Pomeda, quien ha añadido que el objetivo es adjudicar el contrato antes de que finalice la legislatura.