Guadalajara renovará las áreas de recreo del parque de la Concordia con juegos inclusivos y materiales sostenibles

El concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Guadalajara, José Luis Alguacil. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Guadalajara, José Luis Alguacil, ha anunciado este lunes la renovación integral de dos de las tres áreas infantiles del parque de la Concordia, uno de los espacios más emblemáticos y concurridos de la ciudad. Una actuación que supondrá una inversión de 150.000 euros.

Tal y como ha explicado a los medios de comunicación en una de las zonas de juegos, los trabajos comenzarán en enero y se prolongarán durante dos meses, incorporando además juegos inclusivos y materiales acordes al entorno histórico del parque.

"Nos propusimos desde el inicio del mandato un plan de renovación y sustitución de las áreas infantiles de la ciudad", ha recordado Alguacil durante su comparecencia. "Con esta actuación, damos respuesta a uno de los espacios que más quejas y reclamaciones había recibido por parte de los usuarios", ha añadido.

El proyecto contempla la sustitución completa de los juegos existentes en las dos zonas afectadas y la renovación integral del suelo, que será cubierto con una superficie de caucho, y durante la ejecución de los trabajos las áreas permanecerán cerradas al público.

"Se van a modificar prácticamente todos los juegos", ha explicado el concejal tras aclarar que "este tipo de equipamientos evolucionan constantemente" y avanzar que, en este caso utilizaran estructuras de madera porque "se integran mejor en un parque histórico como La Concordia".

Como en todas las nuevas áreas infantiles del municipio, el 30% de los elementos serán inclusivos, diseñados para que puedan ser utilizados por todos los niños y niñas, independientemente de sus capacidades.

"Queremos que todos los parques de Guadalajara sean accesibles", ha dicho, a la par que ha remarcado que uno de los objetivos de esta Corporación es precisamente que en cada nueva zona infantil haya un porcentaje muy alto de juegos inclusivos.

UN PLAN DE RENOVACIÓN EN TODA LA CIUDAD

La actuación en La Concordia se enmarca en el plan integral de renovación de zonas infantiles que el Ayuntamiento desarrolla desde el inicio de la legislatura.

En los últimos dos años y medio, el Consistorio ha invertido casi 1.050.000 euros en la creación y mejora de parques en distintos barrios y pedanías. Entre las intervenciones ya ejecutadas Alguacil ha aludido al parque de Adoratrices --con un área inclusiva--, la zona de Las Cañas, el parque Sanchica en Valdenoches y el área infantil de Iriépal.

Además, por primera vez, el mantenimiento de las 220 áreas infantiles existentes en Guadalajara se ha incorporado al pliego del contrato de Parques y Jardines, lo que permitirá un seguimiento permanente y homogéneo de su estado.

"Guadalajara tiene 220 áreas infantiles, una cifra muy alta, y todas necesitan mantenimiento y renovación continua", ha explicado.

PRÓXIMAS ACTUACIONES EN 2026

El edil ha avanzado, además, que las próximas intervenciones previstas dentro del plan municipal tendrán lugar en el parque de la Chopera, el Merendero de San Roque --en su parte superior-- y el parque de Taracena, con cargo al presupuesto del próximo año.

"Primero actuamos en La Concordia por ser el parque con más presión de uso, pero ya estamos planificando las siguientes obras para continuar mejorando los espacios de juego de toda la ciudad", ha remarcado.

La selección de las áreas a renovar se realiza a partir de un análisis técnico del estado de las instalaciones y de la demanda ciudadana, teniendo en cuenta las quejas y sugerencias recogidas por el Ayuntamiento.