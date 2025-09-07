Guadalajara renueva su devoción a la Virgen de la Antigua con su tradicional ofrenda floral

GUADALAJARA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Guadalajara ha vivido en la tarde de este domingo uno de los actos más emotivos y representativos de sus Ferias y Fiestas, la Ofrenda Floral institucional a la Virgen de la Antigua, patrona de la ciudad desde 1883.

El acto ha tenido lugar en la Concatedral de Santa María, en la víspera de su festividad, y ha contado con la participación de autoridades, colectivos ciudadanos, asociaciones, peñas y vecinos, según ha informado el Consistorio guadalajareño en nota de prensa.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha encabezado la ofrenda en nombre de toda la ciudad, acompañada por representantes de las principales instituciones y miembros de la Corporación municipal. También han participado los alcaldes pedáneos de los barrios anexionados y una amplia representación del tejido social, cultural, vecinal y religioso de Guadalajara.

Durante el acto, la alcaldesa ha pronunciado una rogativa a la Virgen de la Antigua, en la que ha agradecido su protección a lo largo de los años y ha pedido su amparo para quienes más lo necesitan, especialmente afectados por adversidades como la dana o los incendios.

En su oración, ha pedido también por la salud, la paz y la unidad de todos los guadalajareños y ha invocado la guía de la Virgen para quienes tienen responsabilidades públicas, recordando que "tú eres alcaldesa perpetua de esta ciudad".

La ceremonia ha comenzado con un canto de bienvenida y la lectura de un pasaje bíblico, seguida por la intervención del arcipreste de Guadalajara, Segundo Vicente Martínez.

A continuación, se ha desarrollado la ofrenda floral, en la que han participado más de medio centenar de entidades, entre ellas cofradías, colegios profesionales, asociaciones de mujeres, vecinos, mayores, ONG, peñas recreativas y clubes deportivos.

El acto ha concluido con el canto de la salve a la Virgen de la Antigua y el himno final, en un ambiente de recogimiento, emoción y fervor popular que ha vuelto a poner de manifiesto el profundo arraigo de esta tradición en el corazón de Guadalajara.