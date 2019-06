Guadalajara tendrá 14 concejales con dedicación exclusiva y 3 parcial y el alcalde cobrará 69.890 euros

Actualizado 28/06/2019 12:00:43 CET

PP critica el "batiburrillo" de delegaciones entre PSOE y Cs, que pueden generar "un problema de confluencia de competencias"

La nueva Corporación Municipal en el Ayuntamiento de Guadalajara contará con 14 concejales liberados con dedicación exclusiva y tres con dedicación parcial, dos al 50 por ciento y uno al 75 por ciento. De igual modo, el sueldo del alcalde, Alberto Rojo, será de 69.890 euros y tendrá dedicación exclusiva.

Así ha sido aprobado con 22 votos a favor y dos abstenciones de dos de los concejales del PP, en el primer pleno de esta legislatura celebrado tras la sesión plenaria de constitución de la nueva Corporación, en el que ha estado ausente, por motivos personal, una de las concejalas del PSOE.

De esta forma, tal y como se ha acordado, el alcalde tendrá un sueldo superior al anterior en base, en parte, a que su dedicación será del cien por cien en vez del 90 por ciento; los cuatro tenientes de alcalde tendrán un sueldo de 58.241,62 euros y lo mismo percibirán los portavoces de los grupos.

En cuanto al resto de los concejales delegados y de acuerdo con el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento recientemente aprobado en pleno, percibirán una nómina de 54.358 euros, que en el caso de los concejales de Unidas Podemos y de A Guadalajara hay que quererla (Aike) será de 29.120, 85 euros y de 40.769,19 euros, con la categoría de portavoces, y en base a que su dedicación es parcial.

De los catorce concejales de la Corporación Municipal de Guadalajara con dedicación exclusiva, ocho son del PSOE, tres del PP, dos concejales Cs y uno Vox y habrá tres concejales en régimen de dedicación parcial, uno de la formación naranja, y los ediles de Unidas Podemos y de Aike.

En su intervención, el alcalde ha calificado como un "buen trabajo" de la anterior Corporación la aprobación de dicho reglamente porque "fija y da estabilidad" a cuestiones que a su juicio no tienen porque estar siempre en el debate público.

CONSTITUCIÓN DE GRUPO MUNICIPALES

En el pleno de este viernes también se ha dado cuenta de la constitución de todos los grupos políticos municipales y el nombramiento de sus portavoces de forma que, por el Grupo Socialista la portavoz será la concejala Sara Simón; por el PP será Jaime Carnicero; por Cs el portavoz, Israel Marco y por Vox, la portavocía recaerá en Antonio de Miguel. José Ángel Morales será el portavoz de Unidas Podemos y Jorge Riendas se hará cargo de la portavocía del grupo de Aike.

En el pleno también se ha comunicado la resolución de la Alcaldía sobre el nombramiento de los tenientes de alcalde que sustituirán al regidor en casos de vacante, ausencia o enfermedad y son, por este orden: Rafael Pérez Borda, Sara Simón, Santiago Baeza y Pilar Sánchez y de los concejales que se harán cargo de las distintas áreas.

En este punto, el portavoz del PP, Jaime Carnicero ha tomado la palabra para, tras desear suerte a cada uno de los concejales en esta andadura, calificar de "batiburrillo" la distribución de algunas de las delegaciones, ya que a su juicio pueden generar "un problema de confluencia de competencias y de coordinación entre ellas".

Carnicero también ha aprovechado su turno de intervención para señalar que el esquema aprobado por el nuevo Gobierno es similar al que había con el anterior y criticar a Cs --formación que gobierna en este Ayuntamiento junto con el PSOE--, el que en precampaña, campaña y poscampaña dijera que las delegaciones que más le iban a interesar serían las vinculadas con las personas. "Parece que se le ha olvidado", viendo el reparto de asignaciones que ha hecho a esta formación, ya que no asumen ninguna de estas áreas, ha condenado.

Al portavoz del PP le sorprende además que ahora se permita la compatibilidad de algunos cargos que se pudieron cuestionar en otro momento cuando gobernaba el PP, en referencia a áreas como Cultura y Festejos concretamente y en este sentido se ha limitado a decir que "una cosa es predicar y otra es dar trigo".

Desde Ciudadanos, su portavoz Israel Marco ha querido responder al PP y en su primera intervención le ha recriminado esta actitud ya en el primer pleno porque "hoy no era el día de soltar pedradas".

Marco ha insistido en su defensa de un urbanismo "más humanizado" y ha agradecido a todos el inicio de legislatura.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Sara Simón, ha respondido a Carnicero que no debe tener "ningún tipo de duda" en que "todas las delegaciones se van a basar en ayudar a las personas de la ciudad".

"Este equipo de Gobierno está diseñado con vocación de transversalidad y todas las competencias están interrelacionadas y trabajan como un solo núcleo que desarrolle las mejores políticas para nuestros vecinos" ha apostillado, tras aseverar que no habrá ningún tipo de conflicto entre las delegaciones.

El propio alcalde, Alberto Rojo, ha asegurado que "están puestos los mimbres" para que todas las delegaciones estén coordinadas, afirmando que las personas que hay detrás son "capaces" para ello. De igual modo, se ha mostrado confiado en contar con la colaboración de todos los concejales de la Corporación para ello.

Por su parte, el portavoz de Unidades Podemos, José Morales, espera que este equipo de Gobierno no reproduzca algo que pasó con el gobierno anterior, el no saber transversalizar las áreas, que a su juicio no deben ser áreas "estancas".

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

En el pleno también se ha procedido a nombrar los miembros de la Junta de Gobierno Local: Lucía de Luz, Fernando Parlorio, Rafael Pérez Borda, Sara Simón, Santiago Baeza, Pilar Sánchez, Jaime Sanz y Evaristo Olcina y se ha designado a De Luz como concejala secretaria de dicha Junta y a Parlorio como vicesecretario.

Ha salido adelante igualmente, la creación de las Comisiones Informativas Permanentes que son: Bienestar Social, Turismo y Asuntos Generales; Promoción Económica y Recursos Humanos; Seguridad y Tráfico; Desarrollo Urbano Sostenible y Servicios Públicos Municipales y una Comisión Especial de Cuentas.

En cuanto a su composición, habrá cinco miembros del Grupo Municipal Socialista, cuatro del PP, dos de Cs, uno de Vox, otro de Unidas Podemos-IU y otro de Aike, en espera de que se nombren sus representantes.

Por lo que se refiere al régimen de sesiones ordinarias de los plenos, se ha acordado mantener el que había en el mandato anterior. Se celebrarán el último viernes de cada mes o el viernes siguiente cuando la primera fecha sea anterior al día 25 del mes, y los concejales cobrarán 45 euros por asistencia.

En cuanto a la asignación a los grupos municipales queda establecida la fijada en las bases de ejecución del presupuesto general.