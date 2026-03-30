Guardia Civil de Cuenca detiene a seis personas por trece delitos de hurto y uno de robo con fuerza. - GUARDIA CIVIL

CUENCA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Cuenca, concretamente el Equipo ROCA de la Compañía de Tarancón, han procedido a la detención de seis personas (cuatro hombres y dos mujeres), con edades comprendidas entre los 19 y 37 años, como presuntos autores de trece delitos de hurto y un delito de robo con fuerza en las cosas.

La investigación se inició el pasado mes de diciembre de 2025, tras detectar un incremento de hechos delictivos contra el patrimonio en el casco urbano de Las Pedroñeras y en zonas rurales del término municipal. Los autores aprovechaban que los propietarios dejaban los vehículos estacionados sin cerrar con llave para sustraer carteras, dinero en efectivo, documentación y teléfonos móviles, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

El modus operandi establecido por los investigadores permitió identificar a un grupo que se desplazaba a pie o en patinete eléctrico por las calles próximas a sus domicilios en Las Pedroñeras, probando las cerraduras de los vehículos. Asimismo, dos de los integrantes fueron localizados en caminos agrícolas junto a un perro y un patinete en horarios coincidentes con los robos en explotaciones.

Fruto de las gestiones practicadas, se averiguó que los teléfonos sustraídos estaban siendo vendidos de forma ilícita en la localidad de Socuéllamos (Ciudad Real). La fase de explotación de la operación tuvo lugar a primeros del mes de marzo, realizándose tres registros domiciliarios (dos en Las Pedroñeras y uno en Socuéllamos).

Como resultado, se intervino el patinete eléctrico utilizado en los hurtos y se recuperaron terminales móviles y otros efectos. Además, se logró esclarecer un delito de robo con fuerza cometido en una explotación agrícola de Las Mesas (Cuenca), recuperando parte del material sustraído. La investigación ha sido dirigida por el Tribunal de Instancia número 1 de San Clemente (Cuenca), donde han sido puestas a disposición las diligencias junto a los detenidos y los efectos recuperados.