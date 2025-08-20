La Guardia Civil interviene 260 kilogramos de tabaco durante la realización de un control en Fuente el Fresno. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Ciudad Real se han aprehendido de 260 kilogramos de tabaco en hoja prensada en un dispositivo de seguridad ciudadana en la localidad ciudadrealeña de Fuente el Fresno.

Según informa el instituto armado, la semana pasada, una patrulla de agentes pertenecientes al puesto de la Guardia Civil de Fuente el Fresno, mientras estaban realizando un punto de verificación de seguridad ciudadana, en la carretera N-401 punto kilométrico 155 sentido Ciudad Real, dieron el alto a un turismo con dos pasajeros.

Los agentes observaron la actitud nerviosa del conductor, una vez abierto el maletero, observaron un bulto conteniendo varios fardos de hoja prensada de tabaco sin procedencia acreditada.

Ante tal cantidad de tabaco, se trasladaron a dependencias oficiales donde una vez realizado el pesaje en una báscula de vehículos, se obtuvo un peso total de 260 kilogramos.

El valor total de la mercancía aprehendida al no superar los 15.000 euros según establece la L.O. 12/1995 de represión del Contrabando no se procedió a detener al conductor del vehículo, pero si será propuesto con una infracción administrativa, quedando la mercancía incautada a disposición del organismo competente.