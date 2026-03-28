La Guardia Civil investiga a un conductor por circular a 247 km/h en la autovía R-4 a la altura de Ocaña

Dispositivo de control de velocidad de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ocaña han investigado a un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras ser detectado circulando a 247 km/h por la autovía de peaje R-4, a la altura del término municipal de Ocaña (Toledo), donde el límite de velocidad permitido es de 120 km/h.

Los agentes realizaban un dispositivo de control de velocidad con el objetivo de prevenir accidentes y detectar conductas que pudieran constituir infracciones o delitos contra la seguridad vial. Durante el control, un turismo fue detectado por el cinemómetro circulando a una velocidad que excedía en 127 km/h el límite permitido.

Una vez interceptado el vehículo e identificado su conductor, los agentes le informaron de la velocidad registrada, comunicándole que iba a ser investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial contemplado en el artículo 379.1 del vigente Código Penal, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Por este hecho, el conductor podría enfrentarse a penas de prisión de hasta seis meses, multas de hasta doce meses, y a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de hasta cuatro años.